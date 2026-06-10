Pet najgorih vrsta gostiju restorana koje konobari prepoznaju za tri sekunde, a vi ste verovatno bili bar jedan od njih

Vrste gostiju restorana koje konobari prepoznaju na vratima nateraju ih da prevrnu očima. Proverite da slučajno niste jedan od njih.

Izreka da je mušterija uvek u pravu u praznoj sali zvuči lepo, ali postoje vrste gostiju restorana koje konobari prepoznaju čim uđu na vrata. Ne moraju ni reč da progovore. Po hodu, po tonu, po načinu na koji sedaju za sto. Restoran nije obavezan da svakoga usluži, a u nekim slučajevima bi i trebalo da kaže ne, piše The Takeout.

Pre nego što nastavite, jedno upozorenje. Velika je šansa da se u bar jednom od ovih pet tipova prepoznate. I baš taj, srednji, najviše boli.

Lovci na besplatan obrok

Gordon Ramzi savetuje da se gosti češće žale, jer tako kuhinja dobija priliku da ispravi grešku. Logično. Problem počinje kad neko izmišlja mane u jelu samo da bi mu otpisali račun.

Postoji tanka linija između čoveka koji prijavi pravi propust i onoga koji ga glumi. Ovaj drugi koči celu smenu i direktno uzima novac konobaru iz džepa. Jedan od najnapornijih gostiju u restoranu jeste upravo taj koji se smeši dok traži besplatno.

Roditelji koji puste decu da divljaju

Niko ne očekuje od deteta da mirno sedi sat i po. Nemir je normalan. Ono što nije normalno jeste roditelj koji gleda u telefon dok mu klinci trče između stolova i konobara s punim tanjirima.

To nije samo bezobzirno prema ostalima. To je ozbiljan bezbednosni rizik, jer jedan vreo tanjir u pogrešnom trenutku završi katastrofom.

Koje vrste gostiju restorana konobari najteže podnose?

Najteže prolaze pijanci koji traže svađu, gosti koji namerno izmišljaju probleme zbog besplatnog jela i oni koji se ponašaju kao da su važniji od svih ostalih u sali. Oni kvare iskustvo i osoblju i drugim stolovima.

Pijanci koji se svađaju

Ljudi koji posle dve čaše postanu agresivni obično znaju da slabo podnose alkohol. Pa ipak dođu i drugima upropaste veče. Osoblje u jednom trenutku prestane da im sipa, ali šteta je tad već napravljena.

Konobar onda smiruje svađu, izvinjava se susednom stolu, a ponekad zove i policiju ako gost odbije da ode. Drugi odlaze ljuti, a često ostave i lošu recenziju koja nije njihova krivica.

Gosti koji sede dva sata posle plaćenog računa

Ovo je problem na tri fronta. Konobar gubi bakšiš sa stola koji ne može da popuni, restoran gubi promet, a ljudi na vratima čekaju duže nego što treba.

Velika grupa je druga priča, takvi obroci prirodno traju i nose veći bakšiš. Ali kad četvoro ostane da ćaska puni sat posle plaćanja u petak uveče, kad je najveća gužva, to nije ljubazno. Imate pravo da ostanete, ali pravo i obzir nisu ista stvar.

Pretenciozni „VIP“ gosti

Ništa ne nervira konobara kao gost koji glumi privilegiju koju nema. Nećete dobiti sto ispred 23 grupe zato što ste navodni rođak menadžera kog niko ne prepoznaje.

To je tip koji ubaci čuveno pitanje: „Znate li vi koliko ja ovde ostavim para?“ Skupo odelo vam ne daje pravo da pucketate prstima konobaru. To pravilo važi za baš svakoga, bez izuzetka.

Priznajte iskreno, u kojoj ste se od ovih pet grupa prepoznali, makar na jedno veče kad vam baš nije bio dan?

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