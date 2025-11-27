Za samo 3 dana oslobodio se 30-godišnje navike: Metoda za koju tvrde da je neverovatno efikasna

Muškarac koji je pušio duže od 30 godina otkrio je nedavno metodu koja mu je pomogla da se uspešno reši ovog poroka.
I on je kao i skoro svi pušači nebrojano puta od ponedeljka ili 1. ostavljao cigarete, ali bez uspeha, a onda je probao nešto što mu je zauvek promenilo život. Evo njegove ispovesti.
Lično sam koristio mnogo različitih metoda, tražio sam kako da ostavim cigarete i uvek se završavalo neslavno.
Uvek postoji barem jedan pušač u društvu, a to nije navika već ljudska psihologija.
I ti vidiš kako ta osoba puši u uživa u tome i bukvalno ti na usta krenu bale od želje za duvanskim dimom. U glavi ti se samo vrti misao: Moram da zapalim jednu…
I tako zapališ jednu, pa drugu, treću i eto te opet kako trošiš paklicu cigareta dnevno.
U međuvremenu sam otkrio kako da prestanem sa pušenjem. Donosim vam metodu koja je i meni pomogla:
Pomoću ove metode izborio sam se protiv navike pušenja psihički, ali i fizički.
U čemu je trik ove metode:
Dakle – uvucite malo dima i podignite glavu što više možete, zabacite je unazad, a zatim samo “žvaćite” dim. Žvaćite jednom, dva puta, tri puta i imaćete osećaj neprijatnog mirisa, a onda čak i mučnine u ustima. Ponovite ovaj proces 10 do 15 puta.
Uradite ovo svaki put kada osetite želju za cigaretom. Nakon tri dana ćete imati utisak da ste tek počeli da pušite: čim uvučete dim počećete da kašljete.
Pušenje vam više neće pričinjavati zadovoljstvo i uskoro ćete se rešiti ove navike.
Moji prijatelji su oprobali istu ovu tehniku i svi smo se odvikli od pušenja. Čak i kada osetim duhanski dim, nemam više želju da pušim, napisao je muškarac u svojoj ispovesti, a prenosi Stil Kurir.
