Za samo 3 dana oslobodio se 30-godišnje navike: Metoda za koju tvrde da je neverovatno efikasna

Pušenje vam više neće pričinjavati zadovoljstvo i uskoro ćete se rešiti ove navike. Obavezno pokušajte već danas

Muškarac koji je pušio duže od 30 godina otkrio je nedavno metodu koja mu je pomogla da se uspešno reši ovog poroka.

I on je kao i skoro svi pušači nebrojano puta od ponedeljka ili 1. ostavljao cigarete, ali bez uspeha, a onda je probao nešto što mu je zauvek promenilo život. Evo njegove ispovesti.

Lično sam koristio mnogo različitih metoda, tražio sam kako da ostavim cigarete i uvek se završavalo neslavno.

Uvek postoji barem jedan pušač u društvu, a to nije navika već ljudska psihologija.

I ti vidiš kako ta osoba puši u uživa u tome i bukvalno ti na usta krenu bale od želje za duvanskim dimom. U glavi ti se samo vrti misao: Moram da zapalim jednu…

I tako zapališ jednu, pa drugu, treću i eto te opet kako trošiš paklicu cigareta dnevno.

U međuvremenu sam otkrio kako da prestanem sa pušenjem. Donosim vam metodu koja je i meni pomogla:

Pomoću ove metode izborio sam se protiv navike pušenja psihički, ali i fizički.

U čemu je trik ove metode:

Dakle – uvucite malo dima i podignite glavu što više možete, zabacite je unazad, a zatim samo “žvaćite” dim. Žvaćite jednom, dva puta, tri puta i imaćete osećaj neprijatnog mirisa, a onda čak i mučnine u ustima. Ponovite ovaj proces 10 do 15 puta.

Uradite ovo svaki put kada osetite želju za cigaretom. Nakon tri dana ćete imati utisak da ste tek počeli da pušite: čim uvučete dim počećete da kašljete.

Pušenje vam više neće pričinjavati zadovoljstvo i uskoro ćete se rešiti ove navike.

Moji prijatelji su oprobali istu ovu tehniku i svi smo se odvikli od pušenja. Čak i kada osetim duhanski dim, nemam više želju da pušim, napisao je muškarac u svojoj ispovesti, a prenosi Stil Kurir.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com