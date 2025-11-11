Zaboravite IT stručnjake: Sledeća generacija milionera pripada baš ovim zanimanjima!

Analize pokazuju da će sledeća generacija milionera biti iz zanatskog sektora. Saznajte zašto su zanatlije budućnost bogatstva.

Svet se menja, a sa njim i predstava o tome ko može postati milioner

Dugo se smatralo da su najveće šanse za bogatstvo rezervisane za IT stručnjake, bankare ili preduzetnike u tehnološkom sektoru.

Međutim, nova istraživanja i ekonomske analize pokazuju da će sledeća generacija milionera doći upravo iz redova zanatlija – posebno vodoinstalatera i električara. Razlog leži u rastućoj potražnji za njihovim uslugama. Istovremeno, primetan je nedostatak kvalifikovane radne snag. A, potrošači su daleko spremniji da plate kvalitetan i pouzdan rad.

Zašto baš zanatlije?

U mnogim zemljama, uključujući i region Balkana, sve je manje mladih koji se odlučuju za zanatske škole. Istovremeno, potražnja za vodoinstalaterima i električarima stalno raste, jer su njihove usluge neophodne u svakodnevnom životu – od održavanja domaćinstava do velikih infrastrukturnih projekata. Ova disproporcija između ponude i potražnje stvara prostor za značajan rast cena njihovog rada.

Finansijski potencijal

Prema analizama, zarade u ovim profesijama već sada premašuju prosečne plate u mnogim sektorima. Kada se tome doda mogućnost otvaranja sopstvenih firmi, zapošljavanja drugih majstora i širenja poslovanja, jasno je da zanatlije imaju realnu šansu da postanu milioneri u narednim decenijama.

Globalni trendovi

U razvijenim zemljama, poput Nemačke, Švajcarske ili SAD-a, zanatlije su već među najtraženijim radnicima. Digitalizacija i automatizacija ne mogu u potpunosti zameniti njihove veštine, jer je reč o poslovima koji zahtevaju praktičan rad, iskustvo i prilagođavanje svakoj situaciji. Upravo zato se očekuje da će njihova vrednost na tržištu rada samo rasti, piše Forbes.

Perspektiva za mlade

Za mlade ljude koji tek biraju karijeru, ovo je važna poruka – zanatska zanimanja nisu samo „rezervna opcija“, već put ka stabilnosti i potencijalnom bogatstvu. Ulaganje u stručno obrazovanje, sertifikate i praksu može doneti sigurnu budućnost i finansijsku nezavisnost.

Svet se menja

Svet se menja, a sa njim i predstava o tome ko može postati milioner. Dok su nekada to bili bankari i tehnološki giganti, danas sve više izgleda da će sledeća generacija bogataša nositi radne uniforme, a ne odela. Vodoinstalateri i električari postaju simbol nove ekonomske realnosti – one u kojoj praktične veštine vrede zlata

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com