Zaboravite na „50 nijansi“: Ovih 13 erotskih filmova uzbudiće svaku ženu (video)

Godinama unazad, erotski filmovi su smatrani da pripadaju isključivo muškoj publici. Malo vrelije scene, zavodljivost i seksipil koji izbija na svakoj sceni je smatran neprikladan ženskom polu. Ipak, vremena su se promenila, te sada dame slobodno uživaju u ovim neobičnim filmovima.

Erotski filmovi su nalik “mostu” između porno filmova i romantičnih melodrama. Eliminišite grubost i eksplicitnost porno filmova i patetiku i šablon romantičnih filmova i blizu ste definiciji erotskih.

Prethodnih godina bili smo svedoci globalne pomame za erotskom triler-dramom “50 nijansi Siva”, koji je uprkos velikom komercijalnom uspehu stručna kritika generalno ocenila kao promašaj.

Predstavljamo vam 13 najboljih filmova koji su se istakli svojim kvalitetima i sigurno doneli nešto novo filmskoj umetnosti.

Torn, 2012.

Zamislite oženjenog muškarca koji sreće mnogo mlađu devojku iz snova. Ona ga toliko intrigira, inspiriše i želi, a on se nalazi u nedoumici šta da radi dalje…

“Torn” predstavlja kompleksno i romantično istraživanje razvoja ljubavi, partnerstva i strasti. Ovo je predivan film koji strašno emotivno deluje na um i srce ali i buđenje duboke erotike.

Heart Strings, 2011.

U filmu “Heart Strings” mlada žena željna ljubavi sasvim slučajno sreće misterioznog stranca tokom šetnje gradom. A šta je njegova priča? Nećemo vam otkriti… Ali verujte da je prilično interesantna.

Ovaj film igra na kartu romantike i na neki način nas podseća na priču o Prepeljugi. Pogotovo će vam se svideti prelepa pesma kojom počinje ovaj film.

Marriage 2.0, 2015.

“Marriage” je jedan poseban film jer likovi doživljavaju posebnu vrstu ljubavi, otvorenost i povezanost, koja svima nama vraća snagu u ljubav.

Ovaj film će vas oduševiti neposrednošću, intenzivnim i iskrenim odnosom koji se javlja u pravim ljubavnim i strasnim vezama.

The Opening of Misty Beethoven, 1976.

Bilo je lako izdvojiti fantastične erotične filmove sa velikom dozom romantike, poput Torn, Marriage i The Submission of Emma Marx, ali pored njih svakako je vredan pažnje je “The Opening of Misty Beethoven”.

Nećemo vam puno otkrivati, dovoljno je samo da kažemo da ga je režirao Radley Metzger.

An Office Romance, 2010.

Ovo je prvi film iz novije kinematografije koji obrađuje erotske i romantične teme, a koji nas je zaista kupio posebnošću. Publika je odlično reagovala na ovaj film, opisavši ga nespretnim i nevinim sa dozom velike slasti.

On će vas sigurno vratiti u vaše srednjoškolske dane kada ste bili ludo zaljubljeni u nekog intrigantnog i posebnog muškarca.

The Sexual Liberation of Anna Lee, 2013.

U filmu “The Sexual Libertation of Anna Lee”, žena otkriva svoju seksualnu slobodu i počinje da prihvata osećanje požude, strasti i oslobađanja.

Ovo je jedan krajnje dramatičan film koji će vam seks predstaviti na jednom višem nivou. Ogromna preporuka!

Paint, 2013.

“Paint” predstavlja pravi ljubavni trougao i to je ključni element ovog neobičnog filma. Reći ćemo vam samo: devojka upoznaje devojku; devojka voli devojku; devojka upoznaje momka; devojka je zavedena od strane momka; devojka mora da izabere između momka i devojke.

Ako volite ove zanimljive eksperimente, oduševićete se filmom “Paint”.

Lost & Found, 2011.

Dajemo veliki plus ovom šarmantnom i romantičnom filmu u kome glavnog lika tumači Xander Corvus, koji pomaže njegovoj divnoj komšinici (Allie Haze) da pronađe svog izgubljenog ljubimca.

Posebno interesantna činjenica: on već zna gde se pas nalazi… Nećemo vam dalje otkrivati šta se tačno dešava, ali hmm, možete da pretpostavite.

The Wedding Day, 2010.

The Wedding Day je relativno noviji film koji će vas toliko inspirisati da ćete poželeti odmah da se zaljubite. Atraktivne devojke i atraktivni muškarci čine ovaj film posebno interesantnim kao i sama tematika- dan venčanja.

Ovaj prilično jednostavan film ima veoma ubedljivu priču tako da vam preporučujemo da ga pogledate.

Last Tango in Paris, 1972.

Legendarni film u kome glume Marlon Brando i Maria Schneider. Film prati tragičnu priču o američkom udovcu i mladoj Francuskinji koja je verena.

Njih dvoje se upoznaju u apartmanu koji žele oboje da iznajme, što ih polako uvodi u anonimnu, seksualnu vezu u kojoj kriju svoje prave identitete.

The Dreamers, 2003.

Film prati seksualnu vezu između Amerikanke, Eve Green koja upoznaje dvojicu Francuza, inače braću blizance tokom pariskih studentskih protesta, 1968. godine.

Evin lik počinje da živi sa Francuzima ostvarujući neobičnu, ljubavnu, odnosno seksualnu vezu koja na momente ima krajnje bizarne momente. Scene seksa su prilično umetnički snimljene sa fokusom na ljudsko telo, ali i skidanje odeće.

Ovaj film nije samo jedan od najprovokativnijih filmova erotske kinematografije već je možda i najlepše ljubavno pismo adresirano sedmoj umetnosti.

Emmanuelle, 1974.

Serijal erotskih filmova “Emmanuelle” koji bi mogli da se podvedu pod soft-port filmove spada u kultni serijal francuske erotske kinematografije!

Prvi film je snimljen 1974. godine, a u fokusu ima vrlo slobodnu, otvorenu vezu između oženjenog muškarca i mlade žene (igra je Sylvia Kristel).

Emmanuelle je značajan i veliki film sedamdesetih. Prilično je zavodljiv, elegantan, usporen i umetnički.

Sada kada znate koji su najbolji erotski filmovi po izvoru filmskih stručnjaka i kritičara, zamračite svetla, upalite sveću, otvorite flašu vina, uživajte sa voljenom osobom i pustite mašti na volju.

