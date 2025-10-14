Zaboravljena srpska imena koja danas gotovo niko ne daje deci, a nose najmoćnije značenje

Imena koja su nekad nosila snagu, čast i duboko značenje – danas ih gotovo niko ne bira, a svako krije priču
Stara srpska imena nisu bila samo način da se dete nazove – već blagoslov i poruka života. Ona su nosila snagu predaka, veru u dobrotu i simboliku koja je generacijama davala smisao i identitet.
Danas ih gotovo niko ne koristi, a nekada su bila ponos svakog doma.
Imena koja su nosila snagu i svetlost
U starim vremenima, ime nije birano nasumično. Svaka reč imala je značenje – molitvu, nadu ili zaštitu. Ta imena nosila su energiju dobrote, mudrosti i časti, pa su deca odrastala s jasnim osećajem pripadnosti i korena.
- Vidosava – “ona koja donosi svetlost”. Ime koje budi mir i jasnoću.
- Branimir – “onaj koji brani mir”. Snaga i stabilnost u jednoj reči.
- Radisav – “onaj koji se raduje slavi”. Ime ispunjeno pozitivnom energijom i ponosom.
- Stana – jednostavno, a moćno – “ona koja ostaje”, simbol istrajnosti i vernosti.
- Miljanka – “mila i voljena”, ime koje i samo zvuči kao nežnost.
Zašto su nestala iz svakodnevnog života?
Sa vremenom su moderna, često strana imena potisnula ova zaboravljena srpska imena. Roditelji su želeli da imena budu “svetska”, a time su izgubili vezu sa dubokim značenjem i toplinom koju su stara imena nosila. Danas, sve više ljudi ponovo otkriva njihovu duhovnu i simboličnu moć.
Povratak imena s dušom
Poslednjih godina, sve je više roditelja koji žele da njihovo dete nosi ime s korenom, značenjem i snagom. Takva imena postaju most između prošlosti i budućnosti – podsećaju nas na ono što jesmo, i na vrednosti koje ne smeju nestati.
Možda je baš jedno od ovih imena spremno da ponovo oživi – kao simbol dobrote, časti i tihe snage srpskog naroda.
