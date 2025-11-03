Zaboravljeni predmet iz jugoslovenskih domova danas vredi 2.000 evra – imate li ga vi? (video)

Meblo Guzzini lampe su od nekadašnjeg standarda u jugoslovenskim domovima postale prestižni retro komadi koji danas osvajaju svetske enterijere

Nekada veoma popularne u jugoslovenskim domovima, Meblo Guzzini lampe iz sedamdesetih godina danas su postale retki i cenjeni kolekcionarski predmeti.

Njihov futuristički dizajn, zaobljene linije i izgled koji deluje kao da „lebdi“ ponovo osvajaju svet enterijera. Čad i danas, 40-ak godine kasnije, savršeno se uklapaju u moderne prostore i unose retro glamur i originalnost.

Iako se više ne proizvode, svaka sačuvana lampa smatra se pravim umetničkim komadom. Zbog svoje kombinacije funkcionalnosti i upečatljivog izgleda, idealne su za one koji žele enterijer sa karakterom.

Influenserka Nina Skočak, poznata po ljubavi prema retro predmetima, uspela je da pronađe jednu takvu lampu za 250 evra, dok se danas pojedini primerci prodaju za nekoliko hiljada evra.

Za ljubitelje vintidž dizajna, Meblo Guzzini lampe nisu samo izvor svetlosti, već i deo istorije koji donosi duh futurizma sedamdesetih i bezvremensku eleganciju.

