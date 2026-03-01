Zabrana mobilnih telefona na venčanjima jedini način da svi uživaju? Mnogi su „za“

Snimanje venčanja telefonom ometa i goste parove. Može li zabrana mobilnih telefona na venčanju omogućiti puno zadovoljstvo prisutnima.

Sve češće možete videti napomenu na pozivnicama, veb-sajtovima za venčanja ili u kratkim porukama gostima: molimo vas da ne koristite mobilni telefon tokom ceremonije. Može li zabrana mobilnih telefona doneti uživanje za sve prisutne

Možda deluje čudno na prvi pogled, ali to je trend koji je postao sve popularniji poslednjih godina, takozvana „anplagovana“ venčanja, odnosno ceremonije bez snimanja ili fotografisanja iz publike.

Razlog je prilično jednostavan. Parovi ulažu mnogo vremena i novca u organizovanje dana koji traje samo nekoliko sati, a sama ceremonija često prođe za deset ili petnaest minuta. U tom kratkom vremenskom periodu žele da budu fokusirani na trenutak, a ne na desetine telefona koji se drže ispred njih.

Gosti imaju sličan utisak. Kada znaju da se od njih ne očekuje da bilo šta snimaju, lakše se opuštaju. Ne razmišljaju o snimku, objavi na društvenim mrežama ili da li su uhvatili pravi trenutak. Jednostavno učestvuju.

Kako to organizovati bez neprijatnosti?

Sa praktične tačke gledišta, ovu odluku podržavaju i profesionalni fotografi. Bez mobilnog telefona na prvom mestu, fotografije su vizuelno čistije i prirodnije. Nema ruku niti trepćućih ekrana u kadru, a izrazi lica ostaju potpuno vidljivi.

Kako ovo organizovati bez sramote?

Da bi se obezbedila zabrana mobilnih telefona na venčanju najvažnije je blagovremeno obavestiti goste. Dovoljna je kratka i jasna napomena u pozivnici ili na veb-sajtu venčanja, sa objašnjenjem da će zvanične fotografije biti dostupne svima nakon događaja.

Na dan ceremonije, može pomoći i kratka usmena objava pre početka. Odluka o venčanju bez mobilnih telefona ne znači potpunu zabranu fotografisanja tokom celog dana. Mnogi parovi primenjuju ograničenje samo na ceremoniju, dok je ostatak proslave opušteniji.

U eri kada skoro svaki važan trenutak završava na ekranu, sve više ljudi želi da bar jedan deo svog dana drži van digitalnog okvira. Ne zbog pravila, već zbog iskustva.

Šta mislite o zabrani mobilnih telefona na venčanjima? Podelite svoje mišljenje sa nama u komentarima.

