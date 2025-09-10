Zadatak za osnovce je postao hit u regionu zbog ovog komentara učiteljice na dnu teksta (foto)

Gotovo svake godine društvene mreže preplave primeri zadataka iz nižih razreda osnovne škole koji ili zbune, ili naljute roditelje. Međutim, ovog puta situacija je potpuno drugačija.

Jedna učiteljica iz Srbije osvojila je simpatije javnosti zahvaljujući komentaru koji je ostavila ispod učeničkog odgovora – i umesto kritike, dobila je samo reči pohvale.

Zadatak je glasio „Napiši rečima sledeće brojeve“, a upravo je reč „sledeće“ ono što je zbunilo malog školarca, te je svaki zadati broj povećavao za jedan:

„Nisi razumeo, ali znam šta si hteo da uradiš“, glasi komentar učiteljice, koja mu za ovu omašku nije oduzela bodove.

„Učiteljica kraljica! Uz obrazloženje, svaka čast.

– Poenta zadatka je bila da dete pokaže da zna kako se pišu brojevi slovima, tako da bravo za ovog pedagoga, u pravom smislu reči!- komentarišu Tviteraši, međutim, javio se i jedan otac sa drugačijim iskustvom.

– Moje dete je isto tako odgovorilo prošle godine i dobio je 0 bodova. A bravo za pedagoga koji ocenio ovog učenika – kaže jedan tata.

Ostali Tviteraši procenili su da je dečak sigurno budući pravnik, kada toliko obraća pažnju na formulaciju reči.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com