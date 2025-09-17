Zagledajte se dobro u centar slike: Boja koju vidite otkriće vam kakav ste genije

Ako mislite da ne posedujete nijednu izuzetnu sposobnost, možda grešite. Prema studiji Roberta Džejmsa Hamiltona iz 2014. godine, svako od nas može biti genije – bilo da reč o logici, kreativnosti, empatiji ili pronicljivosti. Pomoću jednostavne optičke iluzije, otkrićete kojoj grupi pripadate.
Hamilton je izdvojio četiri vrste genijalnih umova:
- Dinamo
- Bistrina
- Vreme
- Čelik
Dinamo geniji
To su oni koji osmišljavaju revolucionarne ideje i stvari. Primeri su Albert Ajnštajn i Bil Gejts – ljudi s briljantnim mozgom koji menjaju svet svojim izumima i vizijama.
Geniji bistrine
Imaju visoki koeficijent inteligencije i ističu se liderskim sposobnostima. Mogu izgubiti pravac, ali zrače harizmom – kao Bil Klinton ili Merilin Monro.
Geniji vremena
Samosvesni i empatični, posvećeni popravljanju sveta. U ovu grupu spadaju Gandi i Nelson Mandela.
Geniji čelika
Orijentisani su ka detaljima, podacima i praktičnim rješenjima. Poseduju sposobnost preciznog upravljanja informacijama. Primer je Mark Zuckerberg.
Koji ste tip? Proverite pomoću optičke iluzije
Kako test funkcioniše
Pogledajte u centar crno-bele kružne ilustracije i pratite kako klizite pogledom po rubovima. Moguće je da ćete zapaziti nijansu crvene, žute, plave ili zelene. Upravo ta boja otkriva koji ste tip genija.
Crvena boja – genije logike
Ukoliko vam se prikazala crvenkasta nijansa, vaš mozak radi na frekvenciji između 150 i 180 Hz. To ukazuje na visok koeficijent inteligencije (često preko 130), brzinu rešavanja problema i izoštren osećaj za intuitivna rešenja. Ljudi vas često traže za savet, a u vama se krije prirodni vođa.
Žuta boja – genije detalja i umetnosti
Samo oko 20% ispitanika vidi žutu boju. Vaša moždana aktivnost kreće se između 120 i 150 Hz, što vam donosi izuzetnu kreativnost i oštro oko za detalje. Odlično se snalazite u umetnosti, složenim analizama ili šahu, a iskustvo vas uči da rizikujete i istražujete nove svetove.
Plava boja – genije percepcije i racionalnosti
Ako ste videli plavu nijansu, pripadate 30% ljudi čija moždana frekvencija iznosi 100–120 Hz. Imate jasne stavove, donošenje odluka vam je promišljeno, a vaša mudrost, iskrenost i smirenost čine vas pouzdanim članom tima. Znate kako da ostanete prisebni čak i pod pritiskom.
Zelena boja – genije znanja i iskustva
Zeleni ton viđa tek 15% ispitanika; njihov mozak funkcioniše na frekvenciji od 0 do 10 Hz. Vi ste prirodni talent, spremni da već od malih nogu savladate bilo koju veštinu. Otvorenog ste uma, radoznali i volite da putujete, učeći i prenoseći iskustva drugima kroz životnu mudrost.
Ovaj test nije naučno potvrđen, ali pruža zabavan uvid u vaše potencijale. Podelite ga s prijateljima i saznajte – koji ste vi tip genija!
