Zagonetka koja je zaludela internet: Možete li rešiti ovaj niz brojeva brže od matematičara?

Jedna naizgled jednostavna matematička zagonetka uspela je da zbuni hiljade ljudi na internetu. Iako se čini da je rešenje očigledno, skriveni obrazac otkriva koliko lako možemo prevideti detalje.

Matematička zagonetka, koju je objavio korisnik X Bholanath DuttaFounder, izgleda da prikazuje osnovni numerički niz, opremljen sa sedam brojeva.

U početku, niz naizgled pokazuje obrazac – onaj koji nije tako lako dešifrovati.

Na prvi pogled deluje lako:

8, 22, 12, 16, 22, 20, 24, …

Ali upravo ovaj niz brojeva zbunio je hiljade korisnika interneta. Većina je bila uverena da vidi obrazac – sve dok nisu došli do kraja i shvatili da nešto ne štima.

Gde ljudi greše

Većina pokušava da pronađe jednostavnu aritmetičku progresiju: „dodaj 4“, „oduzmi 6“ ili „pomnoži sa 2“. Ali ovaj niz ne igra po tim pravilima.

Ako pažljivo pogledate, niz se zapravo sastoji od dva isprepletena niza.

Rešenje korak po korak

Pogledajmo brojeve na neparnim pozicijama:

8, 12, 16, 20, 24 …

Očigledno se svaki put dodaje 4. Dakle, sledeći broj u tom podnizu biće 28.

Zatim, brojevi na parnim pozicijama:

22, 22, 22 …

Oni su svi isti. Dakle, sledeći broj u ovom podnizu biće ponovo 22.

Ako spojimo oba niza, dobijamo odgovor:

28, 22

Zašto ovaj zadatak vara mozak

Zato što se čini da brojevi „skaču“ bez reda, ali zapravo dva jednostavna obrasca rade istovremeno. Naš mozak, naviknut da traži linearnu logiku, pokušava da sve objasni jednim pravilom – što ovde ne funkcioniše.

Kada shvatite da je reč o dva paralelna niza, ceo zadatak se razveže kao čvor.

Vizualizujte rezultat

Zamislite dva lanca brojeva koji se prepliću: jedan raste (8, 12, 16, 20, 24, 28), dok drugi stoji u mestu (22, 22, 22, 22…).

Sada sve ima smisla, zar ne?

Rešenje ovog matematičkog niza koji zbunjuje internet je B) 28, 22.

Jednostavno – ali samo kad znate gde da gledate.

Ako volite ovakve mozgalice, pokušajte sledeći put da razdvojite niz na neparne i parne pozicije. Često se pravi odgovor krije upravo tamo gde ga najmanje očekujete.

