Zagonetku Alberta Ajnštajna uspelo je da reši samo dva posto ljudi: Možete li vi?

Ako tražite zabavan način da izazovete svoj mozak, ništa nije bolje od dobre zagonetke. To je kao vežba za vaš um – neka bude oštar i aktivan. Rešavanje ovakvih zagonetki može poboljšati vaše veštine razmišljanja, pa čak i podržati vaše pamćenje kako starite. Studije pokazuju da redovno rešavanje zagonetki može poboljšati kognitivne funkcije, olakšavajući obradu informacija i rešavanje problema u svakodnevnom životu, prenosi Mirror. Bonus je što je sve ovo zabava i igre!

Zaronimo u čuvenu zagonetku za koju se kaže da ju je napravio sam Albert Ajnštajn i da je „nemoguće“ rešiti. Iako nema čvrstih dokaza da je on to zaista smislio – ili da je predvideo da će samo dva procenta ljudi moći da to reši – to je i dalje fascinantan izazov koji zahteva da razmišljate i kreativno i logično.

Zagonetka je: Najređa riba na svetu ukradena je iz akvarijuma, policija je pratila tragove do ulice sa pet identičnih kuća, ali ne može da pretrese sve kuće odjednom, a ako uđu u pogrešnu, upozoriće lopova. Na vama je da saznate gde je bila ukradena riba.

Evo šta znate: postoji pet kuća, svaka ofarbana u drugu boju. U svakoj kući živi osoba druge nacionalnosti. Ovih pet vlasnika piju određenu vrstu pića, puše određenu marku cigareta i imaju određenog kućnog ljubimca. Ne postoje dva vlasnika istog ljubimca, ne puše iste cigarete ili piju ista pića. Da bismo vam pomogli, evo nekoliko saveta koji bi vam mogli biti korisni:

Britanac živi u crvenoj kući.

Šveđanin drži pse kao kućne ljubimce.

Danac pije čaj.

Zelena kuća je levo od bele kuće.

Vlasnik staklenika pije kafu.

Osoba koja puši Pall Mall uzgaja ptice.

Vlasnik žute kuće puši Dunhill.

Čovek koji živi u centralnoj kući pije mleko.

Norvežanin živi u prvoj kući.

Čovek koji puši duvan živi pored onoga koji ima mačke.

Čovek koji ima konje živi pored čoveka koji puši Dunhill.

Vlasnik koji puši BlueMaster pije pivo.

Nemac puši Prince cigarete.

Norvežanin živi pored plave kuće.

Čovek koji puši duvan ima komšiju koji pije vodu.

Možda bi bilo od pomoći da nacrtate svaku kuću ili napravite grafikon da biste pratili tragove, tako da možete vizualizovati sve što čitate. Ovo vam može pokazati kako se sve uklapa. Ako ste zaglavljeni, ne brinite! Mnogi ljudi se bore sa ovom slagalicom, i to je u redu. Kopajte duboko i dotaknite svog unutrašnjeg Ajnštajna da vam pomogne da rešite ovaj problem.

Ali, ako se i dalje mučite nakon pokušaja da otkrijete ovaj zbunjujući problem, ne brinite, mi ćemo vam reći odgovor u nastavku. I jedan jutjuber je uslužno objasnio kako tačno da rešite problem u ovom sjajnom videu. Nakon popunjavanja svih praznina, trebalo bi da zaključite da je Nemac u kući broj četiri ukrao ribu.

Ne samo da je rešavanje zagonetki zabavno, već studije pokazuju da može biti dobro za vaš mozak, pomažući da se izgrade veze koje ga održavaju zdravim. Uključivanje u mentalno stimulativne aktivnosti poput ove može poboljšati vaš fokus i smanjiti rizik od kognitivnog pada. Dakle, dok radite na ovom izazovu, ne zaboravite da vežbate i svoj mozak.

