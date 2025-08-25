Zapisano vam je još na rođenju: Vaše ime i prezime otkrivaju hoćete li plivati u parama

Veruje se da kombinacija slova i brojeva u imenu i prezimenu može otkriti koliko lako dolazite do novca i da li će vas bogatstvo pratiti tokom života. Jednostavna numerološka metoda pomaže da izračunate svoj jednocifreni finansijski broj i saznate šta vas čeka.

Tablica za pretvaranje slova u brojeve

1: A, F, N, V

2: B, G, NJ, Z

3: C, H, O, Ž

4: Č, I, P

5: Ć, J, R

6: D, K, S

7: DŽ, L, Š

8: Đ, LJ, T

9: E, M, U

Kako izračunati svoj finansijski broj

Najpre napišite ime i prezime. Svakom slovu dodelite odgovarajući broj iz tabele, pa saberite sve cifre imena i smanjite zbir dok ne dobijete jednocifren broj. Isto ponovite za prezime. Na kraju saberite ta dva broja i opet smanjite zbir na jednocifreni broj – to je vaš finansijski broj.

Broj 1

Ljudi s brojem jedan teže da budu prvi i sami grade svoje uspehe. Prednost daju radnoj etici i samostalnosti, a manje razmišljaju o brzom sticanju novca. Njihova motivacija je savršen posao, ne gomilanje kapitala.

Broj 2

Podršku čuvaju partneri i tim, pa im saradnja najviše donosi zaradu. Dok god rade u grupi ili uz pomoć voljene osobe, uspeh im je zagarantovan. Samostalno mogu osetiti nesigurnost oko finansija.

Broj 3

Ova grupa voli novac, ali mora da ga poveže sa zabavom i kreativnošću da bi prosperirala. Ako uspore posao i zadovoljstvo, sticanje dobiti dolazi prirodno. Ključ je u inovaciji i strasti prema onome što rade.

Broj 4

Sve ide uz puno truda i odricanja – retko dobiju nešto bez mukotrpnog rada. Po pravilu biraju sigurnije, dobro plaćene poslove, čak i ako nisu njihova prva želja. Njihovo bogatstvo raste sporo, ali stabilno.

Broj 5

Prilagodljivi i intuitivni, često zarađuju na putovanjima ili u inostranstvu. Mudro štede tamo gde drugi troše, a lako prihvataju promene koje donose dodatne prihode. Za njih su avantura i dobit usko povezani.

Broj 6

Najbolje funkcionišu u porodičnom ili zajedničkom biznisu. Ako nemaju tim podrške, rizikuju da ostanu bez sredstava. Stabilnost pronalaze podelom odgovornosti sa srodnim dušama.

Broj 7

Zarađuju istraživanjem tuđih tajni i poslom u koji veruju. Rado troše novac kako bi se bavili omiljenim aktivnostima. Kad im je finansijska situacija obezbeđena, potpuno uživaju u svom pozivu.

Broj 8

Ciljaju na visoke prihode i umeju da udvostruče uložen novac. Njihova snaga je u investiranjima i strateškom planiranju – retko propuštaju priliku da uvećaju kapital sam od sebe.

Broj 9

Traže brzu i laku zaradu, ali im nestrpljenje često smeta. Ako savladaju strpljenje i shvate da trud ponekad traži vreme da se isplati, mogu da ostvare velike profite.

Ovaj jednostavan numerološki trik pomaže da bolje razumete svoj finansijski potencijal i prepoznate načine na koje najlakše dolazite do novca.

