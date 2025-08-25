Zapisano vam je još na rođenju: Vaše ime i prezime otkrivaju hoćete li plivati u parama

Veruje se da kombinacija slova i brojeva u imenu i prezimenu može otkriti koliko lako dolazite do novca i da li će vas bogatstvo pratiti tokom života. Jednostavna numerološka metoda pomaže da izračunate svoj jednocifreni finansijski broj i saznate šta vas čeka.
Tablica za pretvaranje slova u brojeve
1: A, F, N, V
2: B, G, NJ, Z
3: C, H, O, Ž
4: Č, I, P
5: Ć, J, R
6: D, K, S
7: DŽ, L, Š
8: Đ, LJ, T
9: E, M, U
Kako izračunati svoj finansijski broj
Najpre napišite ime i prezime. Svakom slovu dodelite odgovarajući broj iz tabele, pa saberite sve cifre imena i smanjite zbir dok ne dobijete jednocifren broj. Isto ponovite za prezime. Na kraju saberite ta dva broja i opet smanjite zbir na jednocifreni broj – to je vaš finansijski broj.
Broj 1
Ljudi s brojem jedan teže da budu prvi i sami grade svoje uspehe. Prednost daju radnoj etici i samostalnosti, a manje razmišljaju o brzom sticanju novca. Njihova motivacija je savršen posao, ne gomilanje kapitala.
Broj 2
Podršku čuvaju partneri i tim, pa im saradnja najviše donosi zaradu. Dok god rade u grupi ili uz pomoć voljene osobe, uspeh im je zagarantovan. Samostalno mogu osetiti nesigurnost oko finansija.
Broj 3
Ova grupa voli novac, ali mora da ga poveže sa zabavom i kreativnošću da bi prosperirala. Ako uspore posao i zadovoljstvo, sticanje dobiti dolazi prirodno. Ključ je u inovaciji i strasti prema onome što rade.
Broj 4
Sve ide uz puno truda i odricanja – retko dobiju nešto bez mukotrpnog rada. Po pravilu biraju sigurnije, dobro plaćene poslove, čak i ako nisu njihova prva želja. Njihovo bogatstvo raste sporo, ali stabilno.
Broj 5
Prilagodljivi i intuitivni, često zarađuju na putovanjima ili u inostranstvu. Mudro štede tamo gde drugi troše, a lako prihvataju promene koje donose dodatne prihode. Za njih su avantura i dobit usko povezani.
Broj 6
Najbolje funkcionišu u porodičnom ili zajedničkom biznisu. Ako nemaju tim podrške, rizikuju da ostanu bez sredstava. Stabilnost pronalaze podelom odgovornosti sa srodnim dušama.
Broj 7
Zarađuju istraživanjem tuđih tajni i poslom u koji veruju. Rado troše novac kako bi se bavili omiljenim aktivnostima. Kad im je finansijska situacija obezbeđena, potpuno uživaju u svom pozivu.
Broj 8
Ciljaju na visoke prihode i umeju da udvostruče uložen novac. Njihova snaga je u investiranjima i strateškom planiranju – retko propuštaju priliku da uvećaju kapital sam od sebe.
Broj 9
Traže brzu i laku zaradu, ali im nestrpljenje često smeta. Ako savladaju strpljenje i shvate da trud ponekad traži vreme da se isplati, mogu da ostvare velike profite.
Ovaj jednostavan numerološki trik pomaže da bolje razumete svoj finansijski potencijal i prepoznate načine na koje najlakše dolazite do novca.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com