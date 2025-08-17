Zarada ide i preko 3000 evra: Ova profesija je odlično plaćena, a skoro niko ne zna da postoji

Zamislite da zarađujete mesečnu platu od 3.000 evra kroz međunarodne ugovore, radeći u karijeri koja ne zahteva fakultetsku diplomu i izuzetno je tražena širom sveta. Zvuči kao fantazija?

Ovo je stvarnost profesije inženjera za veštačku inteligenciju, koja se smatra najperspektivnijom profesijom 2025. godine.

Ova funkcija, još uvek malo poznata široj javnosti, pojavila se sa pojavom generativnih modela veštačke inteligencije, kao što su ChatGPT, Claude, Midjourney i Grok.

Ovo je strateška, tehnička i visoko cenjena oblast, koja već generiše značajne plate u kompanijama poput Nubank-a, iFood-a i međunarodnih tehnoloških giganata.

Šta radi inženjer za veštačku inteligenciju (AI Prompt Engineer)?

Radi se o takozvanim „AI trenerima“ — ljudima koji obučavaju veštačku inteligenciju da bolje razume ljudski jezik, emocije i kontekst. Njihov posao uključuje ocenjivanje odgovora koje AI daje, predlaganje boljih formulacija i kreiranje scenarija za testiranje.

Inženjer za prompt je mozak iza instrukcija koje hrane i optimizuju performanse sistema veštačke inteligencije. Njihova glavna uloga je da kreiraju komande (zvane prompt) koje vode veštačku inteligenciju da pruži tačnije, korisnije i bezbednije odgovore.

Ali posao ide dalje od toga: ovaj profesionalac takođe sarađuje sa programerima softvera, testira automatizovane tokove rada, usavršava interakcije korisnika i direktno doprinosi operativnoj efikasnosti kompanija kroz inteligentnu automatizaciju.

Pored savladavanja prirodnog jezika i alata veštačke inteligencije, inženjer za prompt mora imati poslovnu oštroumnost, strateško razmišljanje i često programske veštine (kao što je Pajton), jer njihove odluke direktno utiču na produktivnost, smanjenje troškova i skalabilnost.

Zašto je plata tako visoka?

Značaj karijere inženjera za prompt ima konkretne razloge:

Velika potražnja i nedostatak kvalifikovanih stručnjaka: veštačka inteligencija se razvija brže nego što tržište može da obuči stručnjake.

Direktan uticaj na poslovne rezultate: dobar prompt može automatizovati čitave procese i uštedeti stotine ljudskih sati.

Rad na daljinu sa globalnim dometom: Zapošljavaju ih kompanije u Evropi, Sjedinjenim Državama i Aziji, sa platama u čvrstim valutama.

Brza i pristupačna obuka: čak i bez propisa ili univerzitetskih zahteva, moguće je naučiti osnovne alate uz mala ulaganja.

Koliko zarađuju?

U zavisnosti od kompanije i nivoa stručnosti, AI treneri mogu zarađivati između 3.000 i 10.000 evra mesečno. Freelance poslovi su sve češći, a potražnja raste iz dana u dan.

Zašto se o tome malo priča?

Uprkos ogromnom potencijalu, karijerni put inženjera za veštačku inteligenciju ostaje uglavnom nepoznat. To je zbog tri glavna faktora:

To je izuzetno nova profesija: pojavila se tek između 2023. i 2024. godine popularizacijom alata kao što je GPT-4.

Mala institucionalna vidljivost: većina univerziteta i tehničkih kurseva još uvek nije uključila ovu oblast u svoje nastavne planove i programe.

Rad „iza kulisa“: pošto to nije uloga okrenuta ka krajnjem potrošaču, njen strateški značaj je i dalje nevidljiv široj javnosti.

Kako da započnete?

Potrebno je odlično poznavanje jezika, sposobnost analitičkog razmišljanja i interesovanje za tehnologiju. Nije neophodno da znate da programirate — već da razumete kako ljudi komuniciraju i kako da to prenesete AI sistemima.

