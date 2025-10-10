Zarobljeni u tuđim očekivanjima? 5 jasnih znakova da je vreme da počnete da živite svoj život

Mnogi ljudi nesvesno žive po pravilima i očekivanjima drugih. Karijere koje su izabrali roditelji, brakovi „jer je vreme“, obaveze koje nikada nisu želeli – sve to vodi do osećaja praznine i gubitka sopstvenog identiteta. Psiholozi upozoravaju da ovakav način života često završava apatijom, emotivnim sagorevanjem i depresijom.

1. Odluke donosite prema onome što je „ispravno“

Ako češće birate ono što drugi očekuju od vas, a ne ono što vi zaista želite, to je prvi znak da ne živite svoj život. Glas u glavi koji govori „ovo je ispravno“ često potiskuje unutrašnji osećaj „ovo je ono što želim“.

2. Nedostatak zadovoljstva i pored uspeha

Na papiru imate sve – posao, porodicu, stabilnost – ali osećaj praznine ne nestaje. To je tipičan pokazatelj da živite scenario koji nije vaš, već nametnut.

3. Stalno se upoređujete sa drugima

Ako imate osećaj da svi oko vas žive bolje i ispunjenije, to znači da ste izgubili sopstveni pravac. Kada znate gde idete, nema potrebe da merite svoj put tuđim merilima.

4. Strah od razočaranja drugih

Ako vam je važnije da ne izneverite tuđa očekivanja nego da budete iskreni prema sebi, to je jasan znak da igrate ulogu u tuđem scenariju.

5. Ne znate šta zaista želite

Kada sebi postavite pitanje „Šta ja želim?“ i ostanete bez odgovora, to znači da su spoljašnji uticaji odavno potisnuli vaš unutrašnji glas.

Kako prepoznati da živite svoj život

Psiholozi naglašavaju da život po sopstvenom izboru ne znači stalnu sreću i lakoću, već osećaj unutrašnjeg mira i topline čak i kada je teško. To je trenutak kada možete reći: „Ovo je moj put, moja odluka i moja nagrada.“

