„Zašto baš vas treba da zaposlimo?“: Bil Gejts otkriva sve tajne pregovaranja na razgovoru za posao

Pregovaranje tokom razgovora za posao često presuđuje ishod cele selekcije – tu se krije granica između prosečne i vrhunske ponude. A ko je bolji da buduće kandidate savetuje o tome od osnivača Majkrosofta, Bila Gejtsa.

U epizodi Jutjub emisije „State of inspiration“ proslavljeni Stef Kari ugostio je 2020. godine Bila Gejtsa koji se našalio igrajući ulogu mladog kandidata i otkrio tajne pregovaranja koje vam mogu pomoći da osvojite svaki intervju na pravi način.

Kako odgovoriti na pitanje „Zašto baš vi zaslužujete mesto u našoj kompaniji?“

Umesto nabrajanja tehničkih veština, Gejts savetuje da istaknete svoju strast i samostalno stečeno znanje. Preporučuje da rekli „Pogledajte kodove koje sam napisao. Pišem napredne softverske programe van okvira školskih zadataka i svakim projektom postajem bolji, pa proverite koliko sam ambiciozan“.

Gejts naglašava da pored tehničke ekspertize treba pokazati i spremnost na saradnju. Iako je „strogi kritičar sopstvenog koda“, važno je istaknuti kako funkcionišete u timu, postavljate zajedničke ambiciozne ciljeve i vizionarski razmišljate o budućnosti softvera.

Iskrena analiza sopstvenih slabosti

Na pitanje o slabostima, Gejts demonstrira stratešku iskrenost. Priznaje da „nije prirodan u prodaji ili marketingu“, već da mu je fokus na kreiranju proizvoda. Ovakva otvorenost pokazuje razumevanje sopstvenih snaga i granica.

Pametno pregovaranje o kompenzaciji

Kada tema pređe na platu, Gejts predlaže da kandidati iskažu zainteresovanost za akcije kompanije umesto isključivo gotovinskog dela. Time šaljete poruku da verujete u budućnost firme i želite da zajedno rastete sa njom.

Iako se ova vežba iz 2020. nije bavila uticajem veštačke inteligencije na tržište rada, Gejtsovi saveti i danas pružaju jasan okvir za iskrene i strateške pregovorima na razgovorima na posao.

