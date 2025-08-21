Zašto brijač ne treba nikada držati u kupatilu?

Kako vi čuvate svoj brijač?

Mnogi vole da brijače drže blizu tuša ili u kabini zbog praktičnosti, ali dermatolozi upozoravaju da to može biti štetno za zdravlju kože. Vlaga ispod tuša ili umivaonika stvara pogodno mesto za razmnožavanje bakterija.

Dr. Hannah Kopelman objašnjava da je, iako jeste praktično, ostavljanje brijača kod tuša ili u tuš kabini loša navika. Vlažnost ubrzava rđanje oštrica i povećava rizik od posekotina tokom brijanja. Pored toga, kontaminirane oštrice mogu izazvati iritaciju kože i infekcije.

Da biste izbegli ove probleme, nakon korišćenja brijača temeljno ga isperite i obrišite peškirom dok ne bude potpuno suv. Vodite računa da ne brišete same oštrice. Čuvajte ga na suvom mestu, van kupatila.

Za dodatnu zaštitu kože od bakterija preporučuje se nanošenje losiona nakon brijanja i korišćenje blage hidratantne kreme za suvu kožu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com