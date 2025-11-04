Zašto je običaj da se cepa majica kada neko postane otac?

Cepanje majica ili košulja kao običaj kada neko postane otac i dalje je živ na našim prostorima. Ali retko ko zna zašto se ovaj običaj održava i šta simbolizuje.

Prema narodnom verovanju, cepanje odeće predstavlja simbolično „skidanje“ starog identiteta i „oblacenje“ novog. Taj gest označava početak nove uloge u životu oca. To je ozbiljna uloga koja menja život, prelazeći iz uloge muškarca u ulogu oca koji treba da vaspitava dete i vodi ga kroz životne izazove.

U davna vremena, kada su porođaji često bili kod kuće, u skromnim uslovima, majke bi bebu umotale u tkaninu za zaštitu od hladnoće. Očevi bi tada često cepali svoju odeću, poput majice ili košulje, kako bi je koristili za umotavanje bebe.

Ukoliko otac nije bio prisutan na porođaju, prvi prolaznik bi se zatekao za tu svrhu. Takođe, postoji verovanje da drugi muškarci cepaju očevu odeću kako bi privukli sreću i blagoslov očinstva na sebe.

Neke interpretacije idu toliko daleko da veruju kako će osoba koja uzme deo iscepane odeće dobiti dete istog pola kao i otac čiju odeću cepaju.

U nekim delovima zemlje, očeva odeća se cepa samo ako se rodi dečak. Osoba koja dobije taj deo odeće takođe će, prema verovanju, dobiti sina u budućnosti.

