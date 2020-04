Zašto je otapanje leda mnogo veća opasnost od korone (video, foto)

Prema satelitskim snimcima, arktički morski led mogao bi da nestane oko 2029. godine, što će izazvati strašno ubrzanje globalnog zagrevanja i iznenadnu destabilizaciju globalne klime.

Ovo će rezultirati katastrofalnim, novim uslovima za većinu života na Zemlji, piše na Tviteru novinar i klimatski aktivista Ben Si.

Arctic sea ice will disappear by around 2029 according to satellite observations, triggering a rapid acceleration of global warming and sudden destabilisation of the global climate. This will result in catastrophically hostile new conditions for most life on Earth.

