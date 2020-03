Zašto je princeza Dajana u posebnim prilikama nosila dva sata na ruci (foto)

Princeza Dajana oduvek je imala savršen osećaj za modu. Bila je poznata po toplini i ljubavi koju je delila s narodom. Ona je odbila u da u javnosti nositi rukavice da bi bila bliža narodu i da bi im pokazala naklonost.

Jednom prilikom, fotografi su je uslikali s dva sata na ruci i to nije bila slučajnost

