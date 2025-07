Zašto je voće i povrće skupo?

Cene sezonskog voća na pijacama ne prestaju da rastu, a brojni građani bili su iznenađeni cenom trešnje koja je dostizala cifru od 1.400 dinara za kilogram i mnogi je upoređuju sa cenom kilograma mesa, dok su se jagode na početku sezone prodavale za 1.200 dinara po kilogramu. Cena kajsija je išla i do 1.000 dinara za kilogram, a za toliko su se na početku prodavali i mladi krompirići.

„Proizvođači testiraju tržište kad pričamo o pijacama. Prodaje se ono što može da se proda i dok god neko kupuje trešnje po hiljadu i više dinara, one će se po toj ceni prodavati“, rekao je Jovanović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije (PKS) Veljko Jovanović.

Jovanović je naglasio da su visoke cene ove godine prouzrokovane klimatskim promenama i jakim vremenskim udarima.

„Kada to više godina utiče na voće i na druge kulture, onda možemo da govorimo o ozbiljnijoj šteti u kontinuitetu, pa se onda računa na to da će i cena biti automatski viša“, rekao je Jovanović. Kaže da se i u narednim godinama mogu očekivati slični problemi, kada je reč o uticaju klimatskih promena na prinose, jer to nisu samo lokalne stvari već je reč o jednom priličnom globalnom udaru.

„Sada, da li će cena pojedinih kultura biti veća ili manja, to je jako teško predvideti iz sezone u sezonu. Mi smo sada u sezoni ranih trešanja i dok su one rane i cena im je često skuplja nego kod mesa, ali očekujemo da će to stabilizovati“, procenio je.

Jovanović dodaje da druga stvar koja je bitna da se cene ranog voća stabilizuju je kvalitet zasada i površine pod određenim kulturama.

„Ako imamo dovoljne površine određenih zasada, ako je kvalitet tih zasada dobar i prinosi će biti dovoljno veliki, a samim tim i cena roda može biti adekvatna“, kazao je Jovanović.

Procene su da su ovogodišnji prolećni mrazevi naneli štetu jabukama koja u većini krajeva Srbije rodila oko 30 odsto, ali koliko će rod jabuka tačno biti ne može se još tačno reći jer se ne zna kako će se na rod odraziti vrućine, odnosno suša tokom letnje sezone.

