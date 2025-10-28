Zašto kafu treba piti pre spavanja – iznenadićete se.

Pijte kafu pre popodnevnog spavanja, evo i zašto.

Umesto da se posle popodnevnog spavanja osećate budnije i energičnije, ponekad se dešava upravo suprotno – osećate se omamljeno, pomalo mrzovoljno, tromo. To je stanje koje se zove – inercija sna i moguće ga je izbeći, prenose vijesti.me i 24sata.hr a donosi huffingtonpost.co.uk.

Inercija spavanja je privremena dezorijentacija i pad performansi i/ili raspoloženja nakon buđenja iz sna. Ljudi mogu pokazati sporije vreme reakcije, slabiju kratkoročnu memoriju i sporije razmišljanje,

Stručnjaci The Sleep Foundation savetuju kako da izbegnete inerciju spavanja, a primarno je da obratite pažnju na to koliko dugo spavate.

Evo njihovih saveta:

Dremajte ne više od 20 minuta u isto vreme, jer duže dremke mogu da vas odvedu u dubok san, što može pogoršati inerciju sna.

Operite lice nakon što ustanete jer to može pomoći u ublažavanju umora i pospanosti nakon dremke.

Izađite na sunce ili sedite blizu jakog svetla da biste pomogli svom umu da se probudi i smanjite simptome umora.

Popijte šoljicu kafe posle dremke ili neposredno pre spavanja, jer će efekti kofeina nastupiti čim se probudite.

Poboljšajte san noću

„Inercija sna će vas verovatnije pogoditi ako niste spavali prethodne noći, pa je važno da imate zdrave navike spavanja“, objasnili su stručnjaci.

Dužina vašeg sna zavisi od toga da li ste ranoranilac ili noćna ptica.

Bris Faraut, neuronaučnik u Centru za spavanje u Parizu, naglašava da popodnevno spavanje ne mora biti dugo da bi bilo korisno. On savetuje da dužinu spavanja prilagodite svom hronotipu, odnosno da li ste ranoranilac ili noćna ptica.

„Za ranoranioce, na primer, rano popodnevno spavanje duže od 30 minuta biće bogatije restorativnim dubokim sporotalasnim snom (SWS) nego u REM spavanju. Za noćne ptice, isto spavanje u istom satu biće bogatije za REM nego u dubokom snu. Vraćajući san na ćelijskom nivou, noćne ptice bi morale da odlože dremež za što je moguće kasnije popodne, ali i da se potrude da ostave razmak od najmanje šest sati između spavanja i noćnog sna”, objasnio je ovaj naučnik.

Ako želite da odspavate i napunite se energijom, ali svakako želite da izbegnete inerciju koja dolazi nakon spavanja, važno je da u potpunosti izbegnete dubok san SWS, a to je jednostavno – samo morate kratko odremati i spavati uz lakši san.

„Pijte kafu neposredno pre nego što odspavate. Naime, kofeinu je potrebno oko 20 minuta da se aktivira, pa će vas kafa sprečiti da utonete u dubok san. Takođe, kombinacija kofeina i dremke poboljšava kognitivne performanse i budnost više od bilo čega drugog – kaže Bris Faraut, dodajući da dremkanje svakako treba praktikovati jer ono jača imunitet i time omogućava organizmu da se lakše izbori sa bolestima.

Prednosti 10-minutnog spavanja:

– osećaćete se osveženo

– idealno pre važnog sastanka

– veoma efikasno u borbi protiv pospanosti

– stimuliše kognitivne sposobnosti u kratkom roku (dva sata)

Nedostaci: Ova metoda ne pomaže kod značajnog nedostatka sna i hroničnog umora.

Prednosti spavanja u trajanju od 20 do 30 minuta:

-promoviše budnost duže od dva sata

– ublažava bol

– smanjuje stres

– jača imunitet

– smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti

Nedostaci: Može izazvati pospanost u narednih pola sata nakon buđenja. Pored toga, potrebno vam je najmanje 30 do 40 minuta, uključujući vreme potrebno da zaspite.

Prednosti dremke u trajanju od jednog do dva sata:

– poboljšava budnost i kognitivne sposobnosti tokom narednih pet sati

– doprinosi boljem pamćenju

– jača kreativnost

– jača imunitet

Nedostaci: Jedan do dva sata sna tokom dana može rezultirati inercijom, odsustvom volje za kretanjem i radom. Takođe, ova navika može poremetiti ritam spavanja i buđenja kod osoba starijih od 60 godina, izazvati pad kognitivnih sposobnosti i povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Koliko dugo i često vi spavate i kakav vam ritam najviše odgovara?

