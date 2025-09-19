Zašto ljudi skreću pogled u razgovoru – psihologija objašnjava razlog

Kada tokom razgovora sagovornik odjednom spusti pogled, često pomislimo na sramežljivost ili čak neiskrenost, ali pravo značenje ovog gesta može biti mnogo raznovrsnije.

Psihološko značenje izbegavanja pogleda

Psiholozi kažu da skretanje očiju često nastaje iz osećaja nesigurnosti ili nelagodnosti, služeći kao svojevrstan odbrambeni mehanizam. S druge strane, u mnogim kulturama spuštanje pogleda simbolizuje poštovanje prema starijima ili nadređenima.

Ključni faktori koji utiču na naš pogled

Personalnost: Introvertni pojedinci skloniji su da izbegavaju direktan očni kontakt.

Emocionalno stanje: Stid, strah ili osećaj krivice mogu navesti na skretanje pogleda.

Socijalni kontekst: Formalni sastanci ponekad stvaraju nelagodu pri dužem gledanju u oči.

Kulturni uticaji: U određenim sredinama to je znak poštovanja, a ne skrivanja.

Psihološki poremećaji: Kod stanja poput autizma sposobnost održavanja kontakta očima može biti umanjena.

Veza između izbegavanja pogleda i laži

Iako se često povezuju, izbegavanje pogleda i neiskrenost ne idu uvek ruku pod ruku. Dok neki lažu i koriste skretanje očiju da prikriju nelagodnost, drugi čak i pri neistini održavaju smiren i direktan pogled.

Kako ispravno tumačiti skretanje pogleda

Da biste razumeli šta zaista stoji iza skretanja pogleda, važno je uzeti u obzir čitav kontekst situacije, učestalost ovog gesta i druge neverbalne znakove. Pažljivo slušanje i otvoren dijalog pomažu da otkrijete prave motive i izgradite iskrenu komunikaciju.

