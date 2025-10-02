Zašto ljudi troše hiljade dolara na OnlyFans? Psihologija ima interesantan odgovor na ovo

Razlog koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim!

Iako se često misli da je OnlyFans isključivo platforma za seksualni sadržaj, novo istraživanje pokazuje nešto sasvim drugačije — većina muškaraca koji troše velike sume novca na OnlyFans uopšte nisu fokusirani na seks.

Prema izveštaju platforme Supercreator, čak 78% komunikacije između OnlyFans modela i njihovih najodanijih obožavalaca ne tiče se intimnih tema. Umesto toga, razgovori se vode o svakodnevnim i ličnim stvarima: ljubimcima, poslu, detinjstvu, hobijima, serijama i filmovima, pa čak i o problemima o kojima ti muškarci ne mogu da pričaju ni sa kim iz svog stvarnog života.

Jedna od najpoznatijih OnlyFans zvezda, Sofi Rejn, otkriva da je njen najverniji fan oženjeni Amerikanac po imenu Čarli, koji joj je tokom dve godine uplatio više od šest miliona dolara. Ipak, veoma retko od nje traži golišave fotografije.

„Razgovaramo svakodnevno. Šalje mi glasovne poruke, pita me kako sam provela dan. Više ga zanima da me upozna kao osobu. Ja sam mu postala emocionalna podrška“, ispričala je za portal NeedtoKnow.

Dodala je i da mnogi ljudi misle da oni koji plaćaju mnogo žele neobične ili nepristojne stvari, ali da je istina daleko od toga.

„Više voli da me vidi potpuno obučenu dok radim obične stvari po kući“, rekla je kroz osmeh.

Supercreator je objavio i listu najčešćih tema koje muškarci otvaraju u razgovorima sa OnlyFans zvezdama:

Odrastanje i detinjstvo

Posao

Hobiji poput sporta, video-igara i kuvanja

Kućni ljubimci

Njene objave na mrežama i putovanja

Serije, filmovi i knjige

Fitnes i zdrav život

Izvršni direktor Supercreatora, Juval, izjavio je da neke OnlyFans zvezde mesečno zarađuju i do 300.000 dolara — a većinu tih prihoda ostvaruju upravo kroz ovakve lične, neintimne interakcije, prenosi klix.ba.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com