Zašto mladi a i odrasli više ne žele veze i ljubav? Ovaj stručnjak objašnjava

Zašto mladi a i odrasli više ne žele veze i ljubav?

Profesor psihologije Džef Makdonald sa Univerziteta u Torontu objašnjava zašto je sve više ljudi koji biraju samoću. Prema njegovim rečima, porast broja samaca nije rezultat jedne stvari, već kombinacije faktora. Danas je lakše živeti sam zahvaljujući tehnologiji, internetu, dostavi hrane i online kupovini, što omogućava ljudima da dobiju gotovo sve što im je nekada pružala veza.

Takođe, žene su sve više finansijski nezavisne, što smanjuje potrebu za partnerstvom iz ekonomskih razloga. Iako mnogi tvrde da je teže pronaći partnera u velikim gradovima, Makdonald smatra da aplikacije za upoznavanje zapravo olakšavaju ljude da se sretnu. Međutim, problem nije u dostupnosti partnera, već u promeni očekivanja. Danas ljudi u vezi traže mnogo više intelektualnu stimulaciju, emocionalnu podršku i osećaj avanture.

Nema više mesta za ljubav?

Istraživanja pokazuju da su žene, u proseku, zadovoljnije životom bez partnera. Razlozi su brojni: i dalje postoji neravnomerna podela kućnih poslova, gde muškarci često doživljavaju vezu kao olakšanje, a žene kao dodatno opterećenje. Osim toga, žene su obično bolje u održavanju bliskih odnosa i imaju jače prijateljske i porodične veze, dok muškarci teže nalaze emocionalnu podršku van partnerstva.

Profesor Makdonald zaključuje da je važno razumeti kako izgleda iskustvo samovanja. Biti dobar u vezi znači biti dobar sa samim sobom, a biti dobar u samoći znači isto to.

Ako se osećate usamljeno, možda je vreme da se fokusirate na sebe i svoje unutrašnje zadovoljstvo. Razmislite o svojim potrebama i željama, i zapitajte se šta zaista želite od života i odnosa.

