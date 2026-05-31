Šta znači kada neko ne želi da ima goste kod kuće? Psiholozi otkrivaju šta se krije iza ove navike

Nije stvar u neljubaznosti. Psihologija objašnjava zašto mnogi ljudi ne žele goste kod kuće i kako to utiče na mentalni mir.

Često se dešava da osobe koje ne vole da primaju goste kod kuće budu pogrešno označene kao nedruželjubive ili neljubazne. Međutim, stručnjaci ističu da iza ovakvog ponašanja ne stoji odsustvo dobrih manira, već potreba za očuvanjem mentalnog mira, privatnosti i ličnog prostora.

Psiholog Irvin Altman je još sedamdesetih definisao teoriju regulacije privatnosti. Ljudi prirodno traže balans između druženja i samoće. On privatnost vidi kao „selektivnu kontrolu pristupa sebi“. Zatvaranje vrata svog doma nije odbacivanje drugih ljudi. To je čin zaštite sopstvene sigurnosti.

Istraživanja u časopisu Journal of Housing and the Built Environment potvrđuju taj stav. Dom je za nas „zaštićena psihološka teritorija“. On nije samo prostor za život. Osećaj privatnosti direktno utiče na našu stabilnost.

Introvertnost ili socijalna anksioznost?

Psihološkinja Suzan Kejn objašnjava da introverti ne mrze ljude. Oni samo traže mirno okruženje. Tako najlakše „pune svoje baterije“ nakon obaveza. Profesor Kolin DeJang se slaže sa ovom tvrdnjom. Introverti drugačije reaguju na spoljne stimulanse, zato im je samoća neophodna za rad.

Važno je napraviti razliku u odnosu na anksioznost. Socijalna anksioznost je ozbiljnije stanje – ona nosi strah od tuđe procene ili odbacivanja.

Zašto nas posete ponekad iscrpljuju?

Ponekad izbegavanje poseta nema veze sa željom za samoćom, već sa pritiskom koji gosti izazivaju. Mnogi ljudi osećaju stres zbog:

Potrebe da stan uvek bude „savršen“ i čist.

Strahovanja od kritike ili osude od strane posetilaca.

Osećaja da moraju da budu „domaćini“ umesto da se opuste.

Upravo zbog ovih faktora, mnogi ljudi biraju „neutralan teren“ poput kafića ili restorana kada žele da se vide sa prijateljima, jer tako zadržavaju kontrolu nad svojom intimom.

Razumevanje, a ne osuda

Stručnjaci poručuju da ne treba olako suditi onima koji retko pozivaju goste kod kuće. U velikom broju slučajeva, to nije znak da su ljudi hladni, već da su pronašli način da zaštite svoju energiju i sačuvaju svoj dom kao mesto gde se osećaju najsigurnije.

