Zašto nikad ne treba držati slike pokojnika u kući? Evo šta kaže 1 narodno verovanje

Zašto ne treba držati slike pokojnika u kući? Evo šta kaže 1 narodno verovanje

Slike preminulih u kući – nešto o čemu retko razmišljate, zar ne?

Ali da li ste znali da držanje tih slika može imati neočekivane posledice? Evo zašto bi trebalo razmisliti o tome, prenosi blic.rs.

Svaka slika nosi određenu energiju, a kada je u pitanju slika pokojnika, ta energija može biti posebno intenzivna.

Ova 3 saveta mogu vam pomoći da upravljate tom energijom na odgovarajući način:

Pravilo broj jedan: Slike pokojnika ne smeju biti izložene na zidovima ili stolovima.

Čuvajte ih u albumima, van vašeg svakodnevnog vidokruga. Veruje se da njihovo stalno prisustvo može uticati na vašu emotivnu i fizičku dobrobit.

Pravilo broj dva: Fotografije mrtvih i živih treba držati odvojeno.

Posebno ih odvojite u albumima, kako biste jasno razgraničili energiju živih od energije preminulih. Neki čak predlažu i fizičko sečenje takvih slika radi potpune odvojenosti.

Pravilo broj tri: Koristite tamne boje za albume ili kese u kojima čuvate slike pokojnika.

Ove boje se tradicionalno povezuju sa žalovanjem i prisećanjem, što može pomoći u očuvanju pravilnog ritma sećanja na voljene koji više nisu sa nama.

Zapamtite, ove smernice mogu vam pomoći da upravljate energijom slika pokojnika na način koji će očuvati vaše emocionalno i fizičko blagostanje.

