Zašto posežeš za hranom kad ti je teško? Odgovor će te iznenaditi!

Da li ste čuli za emocionalnu glad? Malo se o njoj priča a bitan je faktor prilikom regulisanja telesne težine.

Emocionalna glad, potekla iz raznih emocija poput besa, usamljenosti ili anksioznosti, često nas navodi na prejedanje kako bismo umirili te emocije. Neki često posežu za hranom čak i kada nisu fizički gladni, već emocionalno iscrpljeni ili nezadovoljni.

Osećaji poput stresa na poslu, problema u odnosima ili nesigurnosti mogu podsticati prekomerno konzumiranje hrane. Emocionalna glad je često povezana s konzumiranjem određenih vrsta hrane koje smiruju te emocije.

Ključni korak u borbi protiv emocionalne gojaznosti je prepoznavanje koje emocije pokreću prejedanje. Voditi dnevnik može pomoći u praćenju ovih uzoraka. Takođe, postoji pravilo od 15 minuta – kada osetite potrebu za hranom zbog emocionalnih razloga, sačekajte 15 minuta pre nego što posegnete za hranom. Ova svesnost može pomoći u ponovnom uspostavljanju ravnoteže između emocionalne potrebe za hranom i stvarne fizičke gladi, što na kraju može dovesti do prirodnog smanjenja telesne težine.

Najvažnije u borbi protiv emocionalne gojaznosti nije samo kontrola kalorija, već prepoznavanje i upravljanje emocionalnim faktorima koji dovode do prekomernog unošenja hrane.

