Zašto pravedni i pošteni ljudi više pate od grešnika: Ovo je razlog zbog kojeg se dobre osobe više muče od zlih

Saznajte zašto dobri i pošteni ljudi često pate se i muče više od onih koji greše i nanose drugima zlo i bedu

U duhovnom životu postoji jedna stara i često bolna istina: dobri ljudi koji se trude da žive ispravno, po Božjim zapovestima, često prolaze kroz veća iskušenja nego ljudi koji otvoreno greše.

Ova pojava nije nova – o njoj govori Biblija, Sveto Predanje, kao i brojni duhovnici kroz vekove.

Sveti Naum Ohridski posebno naglašava da se duhovni napad pojačava onda kada dobar čovek krene putem istine, jer tada postaje vidljiv duhovnom svetu, i dobru i zlu, prenosi stil.kurir.rs.

Biblija potvrđuje istu logiku:

„Koga Gospod ljubi, onoga i bije, svakoga sina koga prima.“ (Jevrejima 12:6)

Pravednik pati ne zato što je odbačen, već upravo zato što je – Božji.

Prava vera uvek nailazi na protivljenje

– Prava vera mora biti gonjena u ovome svetu. To je i sam Spasitelj jasno i javno rekao Svojim apostolima. Jeresi su obično bliže svetskom i demonskom duhu, zato deo sveta i demoni ne gone svoje. govorio je Sveti Naum Ohridski.

Sveti Naum ne govori o veri kao o ukrasu, već kao o plamenu koji gori uprkos vetru. Ako te vera nikada ne košta, možda nisi još zakoračio u njenu istinu. U njegovim rečima nema teorije, već iskustva: tamo gde istina zaboli, počinje put Hristu. I zato, kada se tvoja vera nađe na udaru, ne pitaj se „zašto“, već „kome pripadam“, jer upravo taj odgovor otkriva da si na pravoj strani krsta.

Zašto pravednici više stradaju – duhovno objašnjenje iz Biblije

Prema učenju svetih otaca, pravednici stradaju iz tri glavna razloga:

1. Zato što dobro izaziva otpor zla

Kada čovek krene putem vrline, on postaje smetnja sili koja želi razaranje, mrak, haos i slabost.

Sveti Antonije Veliki je govorio:

„Nijedan čovek koji se približava Bogu ne ostaje neiskušan.“

2. Zato što Bog preko iskušenja čisti srce

Iskušenja skidaju slojeve gordosti, sujete i samopravednosti.

Psalmista piše:

„Mnogo nevolja ima pravednik, ali ga iz svih izbavlja Gospod.“ (Psalam 34:19)

3. Zato što patnja potvrđuje kom carstvu pripadaš

Gresi nas ne bole dok se sa njima slažemo. Istina zaboli tek kada joj priđemo.

Zato Sveti Naum kaže da pravednik ne treba da se pita „zašto“, već „kome pripadam“.

Učestaliji napadi na pravedne — objašnjenje Svetog Nauma Ohridskog

U jednoj od svojih pouka Sveti Naum kaže:

„Onoga ko ide putem Hristovim, demoni gone, jer ne trpe svetlost u njemu.“

Drugim rečima — kada čovek živi u grehu, demoni ga ne diraju, jer im pripada.

Ali kad čovek napusti greh, oni gube vlast.

Zato se borba pojačava.

Važne reči svetitelja

Sveti Isaak Sirin piše reči koje tačno opisuju ovaj fenomen:

„Što se više približavaš Bogu, to se veća borba podiže protiv tebe.“

To znači da borba nije znak da smo napušteni — nego znak da idemo u pravom smeru.

Zaključak: Bol je često znak Božjeg prisustva, a ne odsustva

Pravednici pate ne zato što Bog ćuti, već zato što se kroz njihovu borbu rađa svetlost, vera i duhovna snaga.

Iskušenja nisu kazna, nego potvrda da čovek pripada carstvu svetlosti.

Jer kako kaže apostol Pavle:

„Jer kada sam slab, tada sam silan.“

U pravoslavnoj misli, patnja dobrih ljudi i pravednika nije paradoks bez smisla: ona je često znak duhovnog napretka i prilika za pročišćenje. Sveti Naum Ohridski, Sveti Isaak, Sv. Jovan Zlatousti i Sveti Pismo zajedno nas uče da iskušenja ne poriču Božju dobrotu — naprotiv, kroz njih Bog oblikuje, štiti i podiže dušu. Kad iskušenja budu jaka, ključ je u upornosti u molitvi, pokajanju, crkvenom životu i ljubavi prema bližnjem: tada ono što izgleda kao rušenje postaje put ka većoj notranjoj slobodi i svetosti.

