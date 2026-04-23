Zašto se ljudi nakon 40. manje druže: Psiholozi objašnjavaju ali nude i rešenje

Krug prijatelja posle 40 skoro svima postaje manji, a nije to problem u karakteru. Problem nastaje tek kada manje druženje pređe u izolaciju.

Zašto se krug prijatelja posle 40 sužava

Razlog nije komplikovan. Godine ne donose samo iskustvo, već i manje slobodnog prostora za površne odnose. Posao, porodica, umor i obaveze guraju ljude ka tome da čuvaju emotivno važnije odnose, dok poznanstva bez prave bliskosti polako otpadaju. Psihologija to opisuje kroz ideju da sa godinama ljudi češće biraju smislenije kontakte umesto široke mreže poznanika.

Da li je sužavanje kruga prijatelja normalno?

Da. Istraživanja ukazuju da je sužavanje kruga prijatelja kroz odraslo doba česta i uglavnom prirodna promena, a ne znak da je neko postao hladan ili asocijalan.

Manje druženje nakon 40 ne znači manju vrednost odnosa

Tu nastaje najčešća greška. Mnogi misle da je mali broj ljudi automatski loša vest. Nije. Nije problem mali broj ljudi, već trenutak kada želja za kontaktom ostane bez stvarnog susreta. Zato prijateljstva u srednjem dobu često postaju mirnija, dublja i jasnija, samo traže više namere i manje improvizacije.

Rizik počinje kada krug prijatelja posle 40 postane toliko uzak da se svede na poruke koje se stalno odlažu. U studiji objavljenoj u časopisu „Aging and Mental Health“, istraživanje o usamljenosti i socijalnoj izolaciji u srednjem dobu povezalo je lične mreže i društveno učešće sa manjom izolacijom. To znači da nije dovoljno imati nekoga u imeniku. Potreban je kontakt koji se stvarno dešava.

Kad tišina postane veća od izbora

Psiholozi zato često predlažu vrlo jednostavno pravilo: jedan redovan susret nedeljno sa nekim van porodice. To može biti kafa, šetnja, zajednički trening ili kratko viđanje posle posla. Noviji podaci sugerišu da i obični, ležerni kontakti sa poznanicima mogu da poprave osećaj povezanosti, pa ne mora svaki susret da bude veliko otvaranje duše. To je izveden zaključak iz nalaza da su povremeni socijalni kontakti česti i uglavnom doživljeni pozitivno.

Ako socijalni krug posle 40 počinje da se steže previše, pomaže ovakav plan:

upišite isti termin svake nedelje u kalendar

birajte osobu sa kojom je dogovor lak i realan

ne čekajte savršeno raspoloženje da biste se javili

čuvajte ritam kontakta, čak i kada susret traje kratko

Greška je čekati da se pojavi višak vremena. To nikad ne dolazi samo. Posle 40 prijateljstva opstaju kada dobiju mesto u rasporedu, a ne kada stalno čekaju bolji trenutak. Koju ste grešku u održavanju prijateljstava najskuplje platili?

