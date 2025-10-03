Zašto se sat ove jeseni pomera ranije nego ikad? Istina koju nećete naći u vestima

Ove jeseni sat se pomera ranije – ali ne zbog tradicije. Evo šta se zapravo dešava.

Ako ste čuli da se sat ove jeseni pomera ranije nego ikad – tačno ste čuli. Pomera se zbog nove odluke Evropske komisije koja ima veze sa energijom, zdravljem i navikama ljudi.

Zašto se sat pomera ranije nego ikad?

Zato što je Evropska komisija odlučila da se prelazak na zimsko računanje vremena ove godine desi ranije, kako bi se smanjila potrošnja struje u jutarnjim satima.

Odluka nije pala preko noći. Istraživanja su pokazala da raniji prelazak na zimsko vreme pomaže ljudima da se lakše prilagode promeni ritma, smanjuje stres i poboljšava san. Uz to, jutarnja svetlost se bolje koristi, što znači manje paljenja svetla i niži računi.

Kako ova promena utiče na običnog čoveka?

Utiče tako što ćemo se ranije buditi po svetlu, a dan će nam izgledati duže – bar ujutru. Ali popodne će mrak padati ranije, što može uticati na raspoloženje, naročito kod onih koji rade do kasno.

Za mnoge, ovo znači i ranije večere, ranije uspavljivanje dece, pa čak i promenu navika u kupovini i izlascima.

Kako da se pripremim za ranije pomeranje sata?

Počnite da pomerate ritam spavanja 3–4 dana ranije – ležite 15 minuta ranije svake večeri. Ujutru se izlažite prirodnom svetlu čim ustanete – to pomaže telu da se resetuje. Izbegavajte ekrane sat vremena pre spavanja – plava svetlost remeti ritam. Planirajte obaveze tako da ne zavise od večernjeg svetla – šetnje, treninge, kupovinu. Pratite kako se osećate – ako ste umorni, ne forsirajte. Telo se prilagođava u svom ritmu.

Šta treba da zapamtimo?

Sat se ove jeseni pomera ranije zbog odluke EU.

Cilj je bolja iskorišćenost jutarnje svetlosti i manja potrošnja energije.

Promena može uticati na san, raspoloženje i dnevne navike.

Priprema unapred pomaže da se lakše prilagodimo.

Nije slučajno – iza svega stoji pokušaj da se život učini lakšim i zdravijim.

