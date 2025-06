Zašto stjuardese moraju da nose crveni ruž tokom leta? Razlog će vas iznenaditi

Bivša stjuardesa Heder Pul provela je skoro dve decenije u velikoj američkoj avio-kompaniji, a svoje iskustvo u poslu detaljno je opisala u svojim memoarima „Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama, and Crazy Passengers at 35,000 Feet“. Stjuardesa je otkrila da joj je tokom obuke dato neobično objašnjenje zašto sve žene moraju da nose crveni karmin na letovima.

Iako nije navela aviokompaniju, otkrila je da je kompanija prilično zahtevna u pogledu prezentacije i urednosti. „Prvi dan obuke bio je posvećen negovanju. Opšte je poznato da stjuardese moraju da budu spremne da urade dve stvari: da se ošišaju i odu bilo gde“, rekla je ona.

Da li nose crveni karmin iz bezbednosnih razloga?

Ona je dodala da njena avio-kompanija ima vrlo specifična pravila o frizuri i šminki. „Karmin u obuci stjuardesa bio je ozbiljna stvar. Morao je da se nosi sve vreme“, rekla je ona.

Jedna od njenih koleginica je pitala zašto je crveni ruž najpoželjniji, a nude boje ne. Instruktor im je rekao: „Crveni ruž je bolji da bi putnici mogli da pročitaju savete za hitne slučajeve sa vaših usana“.

Ideja je da u vanrednim situacijama putnici mogu bolje da se fokusiraju i čitaju sa usana stjuardesu ako ih zbog haosa i panike ne čuju jasno. Ali pored toga, neke avio-kompanije preferiraju crveni karmin zbog imidža koji predstavlja, imidža autoriteta, i ukazuje na to da stjuardese kontrolišu situaciju.

Međutim, neki drugi stručnjaci su priznali da su skeptični prema bezbednosnom objašnjenju. Dugogodišnja stjuardesa Sidni Anistin rekla je za Readers Digest da nikada nije čula da se crveni karmin nosi iz bezbednosnih razloga. „Danas, ako vidite nekoga ko nosi nude boju usana, to je samo izbor stila“, kaže ona.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com