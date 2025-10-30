Zašto stjuardese pozdravljaju putnike pri ulasku u avion? Ne, ne radi se samo o pristojnosti

Stjuardese su te koje vas pre pozdrave pri ulasku u avion, a taj pozdrav mnogi tumače kao uobičajenu pristojnost

Ali, stjuardesa mađarske aviokompanije na TikToku je otkrila zašto je vrlo važno odgovoriti na pozdrav stjuardese prilikom ukrcaja u avion. „Jeste li znali da vas stjuardesa ne pozdravlja samo iz pristojnosti?“ napisala je u opisu videa.

Verovatno ste primetili da stjuardese obično pozdrave putnike na ulazu. Naime, to im pomaže da procene je li putnik lošeg zdravstvenog stanja ili čak pijan, odnosno da li previše bolestan ili pijan za let.

Video ima preko 3 miliona pregleda

Video na TikToku ima preko tri miliona pregleda i više od 180 hiljada lajkova. „Ja sam introvert, nikad ne pozdravim, bude mi neprijatno“, „Još me nikad nisu uhvatili“, „Uvek sam polupospan, čudim se kako me još nisu optužili da sam pijan“, „Mene nikad ne pozdrave“, samo su neki od komentara ispod videa.

Još jedna tajna stjuardesa

Bivša stjuardesa Heder Pul provela je skoro dve decenije u velikoj američkoj avio-kompaniji, a svoje iskustvo u poslu detaljno je opisala u svojim memoarima „Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama, and Crazy Passengers at 35,000 Feet“. Stjuardesa je otkrila da joj je tokom obuke dato neobično objašnjenje zašto sve žene moraju da nose crveni karmin na letovima.

Iako nije navela aviokompaniju, otkrila je da je kompanija prilično zahtevna u pogledu prezentacije i urednosti. „Prvi dan obuke bio je posvećen negovanju. Opšte je poznato da stjuardese moraju da budu spremne da urade dve stvari: da se ošišaju i odu bilo gde“, rekla je ona.

Da li nose crveni karmin iz bezbednosnih razloga?

Ona je dodala da njena avio-kompanija ima vrlo specifična pravila o frizuri i šminki. „Karmin u obuci stjuardesa bio je ozbiljna stvar. Morao je da se nosi sve vreme“, rekla je ona.

Jedna od njenih koleginica je pitala zašto je crveni ruž najpoželjniji, a nude boje ne. Instruktor im je rekao: „Crveni ruž je bolji da bi putnici mogli da pročitaju savete za hitne slučajeve sa vaših usana“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com