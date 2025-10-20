Zašto stjuardese pozdravljaju putnike pri ulasku u avion? Ne, nije samo zbog pristojnosti

Stjuardese su te koje vas pre pozdrave pri ulasku u avion, a taj pozdrav mnogi tumače kao uobičajenu pristojnost

Ali, stjuardesa mađarske aviokompanije na TikToku je otkrila zašto je vrlo važno odgovoriti na pozdrav stjuardese prilikom ukrcaja u avion. „Jeste li znali da vas stjuardesa ne pozdravlja samo iz pristojnosti?“ napisala je u opisu videa.

Verovatno ste primetili da stjuardese obično pozdrave putnike na ulazu. Naime, to im pomaže da procene je li putnik lošeg zdravstvenog stanja ili čak pijan, odnosno da li previše bolestan ili pijan za let.

Video ima preko 3 miliona pregleda

Video na TikToku ima preko tri miliona pregleda i više od 180 hiljada lajkova. „Ja sam introvert, nikad ne pozdravim, bude mi neprijatno“, „Još me nikad nisu uhvatili“, „Uvek sam polupospan, čudim se kako me još nisu optužili da sam pijan“, „Mene nikad ne pozdrave“, samo su neki od komentara ispod videa.

