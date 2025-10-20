Zašto ti beba plače noću? Nije uvek glad – evo šta je muči i kako da je umiriš

Kad beba plače, ne traži samo mleko – traži tebe. Evo kako da razumeš njen noćni plač i umiriš ga bez panike.

Ako ti beba plače noću, a znaš da nije gladna, najverovatnije ti pokušava da kaže da joj nešto smeta – možda je uznemirena, ima grčeve, oseća strah ili jednostavno želi da bude uz tebe.

Plač je njen jedini način da komunicira. Iako ti deluje kao da „nema razloga“, za nju je to poziv u pomoć.

Kako da prepoznam šta beba pokušava da mi kaže kroz plač?

Bebin plač nije uvek isti – nekad znači bol, nekad strah, a često samo potrebu za tvojom blizinom. Ako prestane čim je uz tebe, jasno ti poručuje: „Tu si, sad mogu da se smirim.“ Vremenom ćeš po tonu i ritmu naučiti da prepoznaš šta ti zapravo govori.

Šta sve može da muči bebu noću osim gladi?

Evo najčešćih razloga:

Grčevi u stomaku – posebno kod novorođenčadi.

– posebno kod novorođenčadi. Neudobna temperatura – pretoplo ili prehladno.

– pretoplo ili prehladno. Mokra pelena – čak i ako nije puna, može smetati.

– čak i ako nije puna, može smetati. Strah od samoće – beba želi da oseti tvoju blizinu.

– beba želi da oseti tvoju blizinu. Previše stimulacije tokom dana – teško se smiruje.

Kako da umirim bebu koja plače noću?

Isprobaj ove korake:

Proveri osnovne stvari – pelena, temperatura, glad. Drži je uz sebe – kontakt koža na kožu umiruje. Koristi beli šum ili tiho pevušenje – pomaže da se opusti. Uspostavi rutinu pred spavanje – beba voli predvidivost. Ostani smirena – tvoja energija se prenosi na nju.

Da li je normalno da beba plače svake noći?

U prvim mesecima života – da. Plač je deo razvoja. Ali ako traje satima, svakog dana, i ne možeš da je umiriš ni na jedan način, možda je vreme da se posavetuješ sa pedijatrom.

Najčešća pitanja o bebinom plaču noću

– Da li beba može plakati iz dosade?

Ne baš iz dosade, ali iz potrebe za kontaktom – da.

– Koliko dugo je „normalno“ da beba plače?

Do 2–3 sata dnevno u prvim mesecima, ali sve preko toga zahteva pažnju.

Da li treba odmah da reagujem na svaki plač?

– U početku da. Kasnije, možeš sačekati par sekundi da vidiš da li se sama smiruje.

– Kada je plač znak za brigu?

Ako beba odbija hranu, ima temperaturu, deluje letargično ili plače bez prestanka više od 3 sata – potraži savet lekara.

Plač nije neprijatelj. To je tvoj vodič kroz bebin svet. Kad ga razumeš, noći postaju lakše, a dani sigurniji. I ne zaboravi – nisi sama. Svaka mama je bar jednom sedela u mraku, s bebom u naručju, pitajući se: „Šta mi pokušava da kaže?“

Ako ti je ovaj tekst pomogao, podeli ga sa nekim ko se možda upravo sada bori sa istim pitanjem.

