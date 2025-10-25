Zašto u restoranima uvek donesu i čašu vode uz kafu? Za piće nije, a malo ko zna odgovor

U restoranima konobari uvek uz kafu donesu i čašu vode. Je li vama poznato poreklo ove prakse?

„Ležerno ispijanje kafe“ pojavilo u 16. veku, a Turci i Grci odmah odmah su to prihvatili. U zapadnoj Evropi ovaj ritual nastao je mnogo kasnije, krajem 19. veka. Ono što je interesantno, uvek donesu i čašu vode uz kafu koja nije bila namenjena da se pije. U to vreme, mnogobrojne dame su se žalile da imaju poteškoća sa kašičicom koja služi za šećer i mešanje kafe.

Nije im se dopadalo to što kašičicu uprljaju penom, a potom takvu moraju da je stave na rub tacne. Mnogi su tada taj potez shvatali nekulturnim i nimalo elegantnim, pa su ugostitelji uveli čašu vode koja se dobija uz kafu. Njena svrha je bila da gosti mogu da isperu prljavu kašičicu, a tek onda je spuste na tacnu.

U prvi mah, čaša vode se koristila za odlaganje prljave kašičice, ali je ovaj ritual promenio značenje od 1873. godine, kada su se uvodili prvi vodovodni gradski sistemi, iz planinskih izvora. Tada su kafedžije htele da pokažu da svoja pića pripremaju sa kristalno čistom izvorskom vodom.

Danas, kada dobijete čašu vode uz kafu, to se smatra dobrim manirom. Mnogobrojne kafane i restorani u svetu su ga usvojili, ali činjenica je da postoje mesta gde je nećete dobiti bez naglašavanja.

A šta organizmu uradi čaša vode posle kafe?

Kafa je savršena za razbuđivanje i mnogi ne mogu ni da zamisle da bez nje započnu dan, ali čaša vode posle kafe je još bolja stvar. Naime, kofein ima snažan diuretički efekat, koji u velikoj meri dehidrira telo. Dehidracija može dovesti do mnogo neprijatnih posledica, pa je potrebno posebno pažljivo pratiti nivo tečnosti u telu. Ako popijete čašu vode odmah nakon kafe, vraćate ravnotežu vode i smanjujete rizik od dehidracije, pišu Novosti.

Zapamtite da ova čaša ne bi trebalo da bude deo vašeg dnevnog unosa tečnosti, odnosno ako pijete dva litra vode dnevno, onda uz svaku šoljicu kafe treba dodati još jednu čašu.

Drugo, kafa je bogata biljnim bojama koje mogu promeniti boju zubne gleđi, posebno uz čestu upotrebu. Ovde opet voda dolazi u pomoć. Dok ispiramo ostatke kafe vodom, sprečavamo reakciju interakcije između kiselina kafe i zubne gleđi. U isto vreme, ne bi trebalo da perete zube odmah nakon kafe – to može biti nebezbedno za zdravlje zuba.

Pored toga, kofein može dramatično da poveća krvni pritisak, što je generalno neprijatno, a za osobe koje pate od hipertenzije može biti čak i opasno.

Voda razblažuje kafu, zbog čega se smanjuje opterećenje srca i krvnih sudova, a rizik od oštrog skoka pritiska se smanjuje na skoro nulu.

