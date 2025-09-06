Zašto uvek privlačite pogrešne ljude: Psiholozi su otkrili koren problema

Imate utisak da ste stalno okruženi pogrešnim ljudima? Prijatelji koji vas iznevere, partneri koji vas ne cene – postoji razlog zašto se ovo ponavlja.
Šta kažu psiholozi
Većina ljudi privlači ono što reflektuje njihovu unutrašnju sliku. Ako nesvesno sumnjate u sebe ili postavljate granice koje su previše labave, privlačite osobe koje to iskorišćavaju.
Kako prepoznati problem
Pitanja koja pomažu: Koje obrasce vidim u svojim vezama? Da li ponavljam iste greške? Da li se plašim postavljanja granica ili izražavanja osećanja?
Praktični koraci za promenu
- Rad na samopouzdanju i unutrašnjem poštovanju.
- Postavljanje jasnih granica u odnosima.
- Odabir ljudi koji podržavaju i inspirišu vas.
- Oslobađanje od starih emocionalnih obrazaca.
Kada promenite unutrašnji fokus, pogrešni ljudi prestaju da se pojavljuju, a život postaje ispunjen kvalitetnim vezama.
