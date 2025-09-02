Zašto uvek treba da imate presavijenu novčanicu od 50 evra u novčaniku

Da li uopšte nosite evre u novčaniku?

Postoji mnogo prodavnica u kojima je plaćanje moguće samo u gotovini. Ako nemate gotovinu, onda će vam pomoći trik sa presavijenom novčanicom od 50 evra, u suprotnom morate ići u banku ili najbliži bankomat.

Različiti su ukusi kada je u pitanju plaćanje: neki više vole da koriste karticu ili mobilni telefon, drugi se zaklinju u gotovinu. Ne želimo da započinjemo debatu o tome šta je bolje: ali ako želite da budete sigurni, uvek treba da imate nešto novca sa sobom.

Ako je baterija vašeg telefona prazna, ne možete da plaćate Apple-om ili Google Pay-om, ako terminal za plaćanje ne radi, čak ni najsjajnija kreditna kartica vam ne može pomoći.

Ali bez obzira na to kako odlučite da platite, uvek bi trebalo da imate rezervnu novčanicu u svom novčaniku za hitne slučajeve.

Gotovina je solidna imovina na koju se možete osloniti u hitnim slučajevima. Na primer, kod kuće uvek treba da imate određenu količinu novca za hitne slučajeve. Ali mala količina gotovine vam takođe može pomoći u krajnjoj liniji, čak i ako je to samo da platite taksi kući.

Ali kako da osigurate da uvek imate gotovinu za hitne slučajeve sa sobom? Mali trik pomaže: račun za hitne slučajeve ne bi trebalo da bude samo u vašem novčaniku sa ostatkom gotovine. Jer postoji veliki rizik da ćete ga samo tako potrošiti.

Novčanicu je najbolje presavijati po dužini kako bi „nestala“ dublje u novčaniku. Ako je i dalje vidite, presavijte novčanicu na četvrtinu i stavite je u otvor za kreditnu karticu.

Koliko gotovine se preporučuje za hitne slučajeve?

Naravno, koliko vam je potrebno za hitan slučaj uvek zavisi od situacije. Vredi razmisliti o tome šta bi za vas moglo biti hitno. Pod pretpostavkom da zaista ne možete da koristite karticu i morate da platite prevoz do kuće, da li će 20 evra biti dovoljno? Ako ne putujete predaleko od kuće tokom dana, može biti u redu, na primer ako kupite kartu za autobus.

Međutim, to može biti retkost, posebno noću, kada javni prevoz više nije dostupan kao jeftino prevozno sredstvo, zbog čega se preporučuje 50 evra za hitne slučajeve. Dakle, presavijte novčanicu od 50 evra na pola i odložite je u novčanik „da ne vidite“.

Ali novčanicu možete, na primer, čuvati i u torbici za mobilni telefon. Mnogi ljudi danas čak češće nose svoj pametni telefon nego novčanik.

(FenixMagazine)

