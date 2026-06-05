Zašto uvek treba uzeti kusur od hleba? Stari srpski lek koji tera besparicu iz kuće

Narodni lek za besparicu. Saznajte zašto je kusur od hleba važniji nego što mislite i kako da privučete novac u kuću.

Kusur od hleba je nešto što svi, s vremena na vreme, ostavimo na pultu pekare dok žurimo na posao, ne sluteći da smo upravo napravili veliku grešku.

Svi smo to barem jednom uradili, ali stari ljudi bi vam rekli da je hleb svetinja, a novac koji dobijete kao kusur od njega simboliše vaš kućni budžet.

Ostaviti ga znači prizvati besparicu, jer prema starom narodnom verovanju, na taj način iz kuće terate sreću. Saznajte kako da ovim malim gestom sačuvate blagostanje u svom domu.

Zašto se nikada ne ostavlja novac od hleba?

Hleb je oduvek bio simbol života, a kupovina hleba čin koji osigurava opstanak porodice.

Kada uzmete svoj kusur od hleba, vi pokazujete poštovanje prema hrani i novcu koji ste pošteno zaradili.

Ostavljanje tog novca, makar bio i najmanji iznos, šalje univerzumu signal da vam nije stalo do vašeg kućnog budžeta.

Narod veruje da novac „voli“ onoga ko ga ceni i ko zna da ga sačuva.

Kako vratiti blagostanje u kuću?

Prvi korak je da prestanete da budete nemarni prilikom svake kupovine u pekari.

Ako ste do sada zaboravljali kusur, od danas promenite tu naviku i posmatrajte to kao čuvanje kućnog praga.

Ne postoji „mali“ novac, jer iz sitnica se gradi velika sigurnost u domu.

Osvestite svaki dinar koji vam se vraća u ruke.

SAVET: Kada dobijete kusur, nemojte ga odmah spojiti sa ostatkom novca. Odvojite ga u posebnu pregradu novčanika i u sebi izgovorite: „Što iz kuće ode, u trostrukom se vraća.“ Neka taj novac tu prenoći bar 24 sata kako bi se „navikao“ na vaš dom i privukao još novca.

Može li običan kusur stvarno da promeni kućni budžet?

Ljudi često odmahnu rukom i kažu: „Ma, to su samo bapske priče“.

Ipak, kad svaki put uzmeš taj kusur, ti u glavi prelomiš jednu važnu stvar.

Počneš drugačije da gledaš na svaki dinar koji prođe kroz tvoje ruke.

Nisi više neko ko baca pare tek tako, već postaješ pravi domaćin koji zna gde mu svaka para ide.

Kad poštuješ sitnicu, tek onda će ti se i krupnije stvari u kući slagati kako treba.

Šta ako zaboravite da uzmete kusur?

Ne brinite ako vam se desi da jednom propustite da uzmete novac, jer niste time naneli trajnu štetu.

Važno je da postanete svesni te navike i da sledeći put budete fokusirani.

Ako se setite tek kad izađete iz pekare, taj iznos možete simbolično donirati u kutiju za pomoć nekome.

Tako ćete pretvoriti zaboravnost u dobro delo i očistiti energiju.

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