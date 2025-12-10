Zašto neki ljudi često osećaju da im je uvek hladno i bez vidljivog razloga? Učestali osećaj hladnoće može ukazivati na neko zdravstveno stanje.

Zašto vam je uvek hladno? Iznenadiće vas pravi razlog za tako nešto.

Ovo može da bude 5 mogućih uzroka, a pravi razlog vas možda može i šokirati.

Neki ljudi se često osećaju hladnoću bez vidljivog razloga. Ipak, učestali osećaj hladnoće može ukazivati na neko zdravstveno stanje, kao što su hipotireoza, anemija ili loša cirkulacija.

Normalno je da vam bude hladno kada su niske temperature, ali ako se hladnoća oseća stalno, može postojati neki dublji uzrok ili razlog. Evo nekoliko mogućih razloga zbog kojih vam je uvek hladno.

Beta blokatori

Lekovi poput metoprolola mogu smanjiti protok krvi u ruke i stopala, što dovodi do osećaja hladnoće. Ovi lekovi usporavaju rad srca, poboljšavaju cirkulaciju i snižavaju krvni pritisak.

Stanja šećera u krvi

Periferna neuropatija, koja oštećuje nerve u rukama i stopalima, može biti posledica nelečenog visokog nivoa šećera u krvi. Kada se razvije ova neuropatija, možete osećati utrnulost ili čak bol, a vaši ruke i stopala mogu biti hladni jer ti nervi prenose informacije o temperaturi.

Dehidracija

Ako vam je hladno, to može da bude razlog da treba da pijete više vode. Voda, koja pomaže u regulaciji telesne temperature, čini više od dve trećine vaše telesne težine. Adekvatan unos vode pomaže da zadržite toplinu, dok dehidracija može učiniti vaše telo osetljivijim na ekstremne temperature.

Hipotireoza

Stalna hladnoća može biti čest simptom hipotireoze, stanja kada štitna žlezda luči nedovoljno hormona. U takvim slučajevima, metabolizam se usporava, što sprečava telo da proizvodi dovoljno toplote.

Anemija usled nedostatka gvožđa

Anemija koja proizilazi iz nedostatka gvožđa jedan je od najčešćih uzroka stalnog osećaja hladnoće. Gvožđe je ključno za crvena krvna zrnca da prenose kiseonik kroz telo, što pomaže u proizvodnji toplote. Nizak nivo gvožđa može usporiti rad štitne žlezde, što dovodi do hipotireoze i osećaja hladnoće.

(klix.ba)

