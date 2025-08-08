Zašto više verujemo ljudima sa smeđim očima? Nauka ima neočekivan odgovor

Istraživanje pokazuje da ljudi sa smeđim očima deluju pouzdanije – evo zašto i kako to utiče na nas.

Da li ste se ikada zapitali zašto vam neki ljudi odmah deluju pouzdano, dok prema drugima imate rezervu – iako ih ne poznajete? Nauka kaže da boja očiju može igrati iznenađujuće važnu ulogu u tome.

Smeđe oči = više poverenja?

Istraživanje sprovedeno u Češkoj pokazalo je da ljudi sa smeđim očima češće bivaju ocenjeni kao pouzdaniji u odnosu na one sa plavim. Zanimljivo je da to nije direktno povezano sa bojom očiju, već sa karakteristikama lica koje se češće javljaju kod osoba sa smeđim očima – poput šireg lica, izraženijih obrva i toplijeg izraza.

Drugim rečima, naš mozak ne „veruje“ smeđim očima same po sebi, već celokupnoj slici koju one dopunjuju.

Evolucija, instinkt i prvi utisak

Psiholozi veruju da se ovakvi instinktivni sudovi razvijaju kroz evoluciju – kao mehanizam brzog procenjivanja ljudi u društvenim situacijama. Iako nisu uvek tačni, oni nam pomažu da se snađemo u svetu punom nepoznatih lica.

Naravno, poverenje se gradi delima, a ne bojom očiju. Ali ako ste smeđooki, možda imate malu prednost na startu.

Šta ovo znači za svakodnevni život?

Ako radite u poslu gde je prvi utisak važan – poput prodaje, medicine ili obrazovanja, možda će vam značiti da znate kako izgled utiče na percepciju. A ako imate plave oči, ne brinite: osmeh, kontakt očima i iskrenost u govoru daleko su važniji od genetike.

U krajnjoj liniji, najviše verujemo onima koji nas ne iznevere – bez obzira na boju očiju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com