Zašto vozači u oktobru treba da stave sodu bikarbonu u automobil

Stručnjaci savetuju vozačima da tokom jeseni obavezno imaju sodu bikarbonu u svom automobilu. Ovaj jednostavan i jeftin trik može da reši više problema i učini vožnju prijatnijom i sigurnijom.

Prirodni neutralizator neprijatnih mirisa

Soda bikarbona je poznata po tome što upija mirise. Ako se pospe po patosnicama ili ostavi otvorena kutijica u automobilu, brzo uklanja vlagu i neprijatne mirise koji se često javljaju u jesenjim mesecima.

Pomoć protiv vlage i buđi

Tokom oktobra i hladnijih dana, unutrašnjost automobila često postaje vlažna. Soda bikarbona upija višak vlage i sprečava stvaranje buđi, što je posebno važno za zdravlje i očuvanje enterijera.

Čišćenje i održavanje

Osim što neutrališe mirise, soda bikarbona može da posluži i za čišćenje. Pomešana sa malo vode, postaje blagi abraziv koji uklanja mrlje sa plastike i tkanine bez oštećenja.

Sigurnost i praktičnost

Za razliku od hemijskih osveživača, soda bikarbona je potpuno prirodna i bezbedna. Ne izaziva alergije niti iritacije, a efekat je dugotrajan i efikasan.

Jednostavna kutijica sode bikarbone u automobilu može da reši problem neprijatnih mirisa, vlage i održavanja enterijera. Zato stručnjaci preporučuju da je u oktobru obavezno imate pri ruci – mali trik koji donosi veliku razliku.

