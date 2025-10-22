Zašto žene sa 50 godina budu prevarene u braku: Tad izgube najvažniju stvar, tvrdio je Vladeta Jerotić

Učenja Vladete Jerotića podsećaju da ljubav nije samo emocija, već proces koji zahteva razumevanje, poštovanje i negovanje svih aspekata veze

U svetu gde se često zaboravljaju suštinske vrednosti, reči Vladete Jerotića deluju kao svetionik. Njegova duboka razmišljanja o ljubavi otkrivaju njenu kompleksnost i snagu, ističući da ljubav nije samo emocija, već i putovanje – proces koji oblikuje naše biće, prenosi stil.kurir.rs. Kroz njegove misli, ljubav postaje most koji nas spaja ne samo sa drugima, već i sa samima sobom, spajajući filozofiju, iskustvo i duhovnost.

Međusobno razumevanje

Jerotić je posebno naglašavao složenost muško-ženskih odnosa i važnost međusobnog razumevanja i komunikacije. On je smatrao da ljubav između partnera treba da počiva na poštovanju, prihvatanju i podršci, te da je važno prepoznati različite emotivne potrebe i načine na koje se muškarci i žene izražavaju.

Za njega ljubav nije bila samo romantična – ona je i duhovna veza koja nas uči kako da budemo bolji. Jerotić je isticao četiri osnovne komponente ljubavi: duhovnu, intelektualnu, emotivnu i fizičku.

“Neću da rangiram, svaka od tih ljubavi je bitna. Idealnog braka nema, ali što više komponenti uspete da sačuvate, to je veza ispunjenija. Čim primetite da jedna od njih slabi, negujte više druge,” savetovao je. Posebno je naglašavao važnost fizičke ljubavi i upozoravao da je ne treba zapuštati, posebno u srednjim godinama.

Razlike između žena i muškaraca

Jerotić je, kroz praksu i predavanja, primećivao razlike u seksualnom nagonu kod muškaraca i žena. Ženama u četrdesetim i pedesetim godinama seksualna želja može opadati, dok muškarc često zadržavaju snažan nagon i u kasnijim godinama. Takve razlike mogu dovesti do problema poput preljube. Savetovao je ženama da obrate pažnju na svoje partnere i održavaju bliskost i intimnost u vezi.

Zapažanja iskrena i direktna

Njegove zapažanja su često bila iskrena i direktna, a istovremeno obuhvatala i humorne i kritičke tonove. Govoreći o muškarcima, Jerotić je rekao: “Za muškarce je to čudo prirode – seksualna snaga traje dugo, često dovode decu s mladim partnerkama i u šezdesetim ili sedamdesetim godinama. Zbog toga muškarce često nazivam ‘sejačima života’ ili bludnicima.”

S druge strane, žene koje nisu ljubomorne na muževljeve afere, kako je primetio, takođe nisu u ravnoteži, jer ljubomora u ovakvim situacijama smatra prirodnom reakcijom.

