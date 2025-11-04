Zastrašujući model veštačke inteligencije prikazuje kako ćemo izgledati za 25 godina: Jeziv je s razlogom (foto)

Da li ste spremni na zastrašujući prikaz koji je osmislila VI, a koji pokazuje kako će ljudi izgledati za samo 25 godina? Rezultat je jeziv s razlogom.

Zamislite da vidite svoje lice sa 25 godina više – bore koje se produbljuju, kosa koja menja boju, pogled koji nosi iskustvo. To može biti šok, ali i znaćete da se iza tih bora kriju mnoge životne tuge i radosti, i ponosno ćete ih nositi. Međutim, čovečanstvo danas svoj izgled ne duguje samo godinama i starosti, na koje ne možemo uticati, već jednoj pošasti koja nam je stalno u rukama i zbog koje polako gubimo kompas s realnošću.

Kompanija WeWard, poznata po aplikaciji koja nagrađuje korisnike za hodanje, odlučila je da pokaže svetlu i mračnu stranu fizičke aktivnosti.

Njihov digitalni model nazvan Sam prikazuje kako će čovek izgledati 2050. godine ako ne promenimo svoje navike sedenja na kauču.

Horrendous AI model depicts what we’ll look like in 25 years — and it’s frightening for good reason https://t.co/3UeVjRZgNy pic.twitter.com/9B283VpCUE — New York Post (@nypost) October 31, 2025

WeWard kaže da je Sem „medicinski zasnovana projekcija“ zasnovana na podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), CDC-a i drugih zdravstvenih izvora. Podaci su obrađeni pomoću ChatGPT-a, a rezultat je upozorenje koje je teško ignorisati, prema pisanju Njujork tajmsa.

„U današnjoj kulturi praktičnosti, jednostavni zadaci poput naručivanja hrane, održavanja poslovnih sastanaka i druženja sa prijateljima mogu se obaviti sa kauča“, ističe WeWard. „Dodajte tome sate provedene na društvenim mrežama — i jasno je da provodimo abnormalne količine vremena sedeći ispred ekrana.“

Prema SZO, čak 80 procenata adolescenata danas ne ispunjava preporučeni nivo fizičke aktivnosti — ono što stručnjaci nazivaju „globalnom epidemijom neaktivnosti“.

Semov izgled je rezultat godina sedenja: pogrbljeno držanje, višak kilograma, otečeni zglobovi i umorna koža. Stručnjaci WeWard-a upozoravaju da sedentarni način života povećava rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, dijabetesa, pa čak i demencije.

„Ako tražite nešto strašno za čime bi uplašili decu koja ne ispuštaju telefone iz ruku – neka samo pogledaju kako bismo mogli izgledati kada bismo stalno birali kauč umesto kretanja“, piše WeWard.

Sedilački način života i njegove posledice

1. Nakupljanje masnoće i srčani problemi

Neiskorišćena energija pretvara se u masnoću koja se taloži oko struka, što povećava rizik od srčanih bolesti i dijabetesa. Semova figura jasno pokazuje koliko brzo telo reaguje na neaktivnost.

2. „Scroll-ioza“ – nova bolest modernog doba

Dugotrajno pogrbljeno sedenje nad ekranom dovodi do tzv. „tehnološkog vrata“, upozoravaju stručnjaci u časopisu Interdisciplinary Neurosurgery.

„Savijeni položaj vrata povećava bol u vratnom kičmenom stubu i izaziva naprezanje mišića“, navode autori studije.

Rezultat su hronične boli u vratu i ramenima – sve češće i kod mladih.

3. Ubrzano starenje kože i problemi s vidom

Paradoksalno, dok online tražimo „eliksire mladosti“, plavo svetlo s ekrana ubrzava starenje kože i podstiče hiperpigmentaciju, navodi WeWard.

Osim toga, dugotrajno zurenje u ekran smanjuje treptanje i izaziva suvoću očiju, glavobolje i zamagljen vid.

Stručnjaci savetuju pravilo 20-20-20: svakih 20 minuta pogledati u nešto udaljeno 6 metara na barem 20 sekundi – preporuka koju potvrđuje Healthline.

4. Otečene noge i rizik od krvnih ugrušaka

Sedilački način života usporava cirkulaciju, uzrokujući oticanje stopala i gležnjeva, a u ekstremnim slučajevima i krvne ugruške.

Tragičan primer dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva, gdje je 24-godišnjak preminuo 2020. godine nakon što je satima igrao videoigre tokom pandemijskog zatvaranja.

Uz spomenute simptome, dugotrajno sedenje može uzrokovati i ukočenost zglobova, artritis, gubitak kose, probleme s kožom i izražene podočnjake.

WeWard upozorava da je to tek „vrh ledenog brega“ i podstiče korisnike da svakodnevno hodaju, makar 30 minuta dnevno. Svaki korak, kažu, vredi više nego što mislimo.

Ustanite sada – ili se pripremi za Semovu sudbinu

Ako vam brojke i zdravstvene statistike nisu dovoljne, dovoljno je pogledati Semovu fotografiju. Ona jezivo pokazuje gde nas vodi komforni, sedilački život. Stručnjaci poručuju: ne treba da postanete sportista, ali morate se kretati.

