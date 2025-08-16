Zbog čega mlade žene biraju starije muškarce? Naučnici otkrili 5 ključnih razloga, nije novac

U principu, niko ne misli ništa naročito kada je žena ili devojka (punoletna, naravno) u vezi sa starijim muškarcem. U redu, uobičajenije je da su partneri po godinama bliski jedno drugom, ali ni ovo nije preterano neobična varijanta. Ukoliko njih dvoje ne izgledaju skladno kao par (recimo, na njemu se godine baš vide, a ona izgleda mladoliko), može da bude neprijatnih komentara tipa: „Sramota, otac bi mogao da joj bude!“, ali se, generalno uzev, društvo ipak ne gadi na ovakvu vezu.

Kad se o ovakvim vezama radi, ljudi sebi postave pitanje zašto su njih dvoje zajedno (ako se isključi mogućnost da neko tu ima materijalnu korist). Stariji muškarac želi mladu i lepu pored sebe, dobro, tu niko ne traži dodatno objašnjenje (mada, da budemo pošteni, motivi tog starijeg muškarca često budu znatno dublji i kompleksniji od obične fizičke želje za mladim mesom), ali, ako on nije bogat, zašto bi mlada žena želela da bude pored njega?

Objašnjenje koje se najčešće daje na ovakvo pitanje bude to da je on njoj neka vrsta zamene za oca, za očinsku figuru – stariji je, mudriji, zaštitnik, oseća se bezbedno s njim… Da li je ovakvo objašnjenje uvek tačno? Nekada jeste, ali da li je uvek tačno?

Nije. Uz pravilnu ishranu, dovoljno kretanja i, najviše, živost duha, vitalan pedesetogodišnjak može imati više energije i više života u sebi nego deset, pa i 20 godina mlađi muškarac.

Sa 50 godina je zreliji i iskusniji od svojih mlađih „kolega“, strpljiviji, istrajniji i zaista sposoban da ženi pruži osećaj sigurnosti. Pošto je vitalan, žena neće zaista imati utisak da je sa znatno starijim muškarcem, tako da tu ne može da bude govora o zameni za oca. Plus, ako žena želi da zasnuje porodicu, stariji muškarac teško da će biti nespreman za to.

Ukratko: mada u nekim slučajevima stariji muškarac može biti zamena za oca, u većini slučajeva on to nije. Biološka starost je danas manje bitna nego ikad (što se, između ostalog, vidi i u tome da je za mnoge ljude teško tačno odrediti koliko imaju godina). Kako stvari stoje, uskoro će, dokle god se radi o punoletnim osobama, postati maltene najmanje važan faktor u vezi koliko ko godina ima.

Nauka tako navodi 5 razloga zašto mlađe žene vole starije muškarce:

1. Jak genetski profil

Pretpostavlja se da su mlađe žene još uvek u reproduktivnom dobu, a kada traže nekoga ko će biti idealan otac deteta, žele muškaraca koji je već „svoj čovek“ što je sigurno pouzdanije nego biti s mladićem koji nema šta da ponudi. Dakle, moraju da se osećaju zbrinuto i sigurno.

2. Stariji muškarci imaju samopouzdanja

Stariji gospodin već je prošao kroz mnoge oluje u životu i širi auru samopouzdanja, a mladoj dami koja nema puno iskustva, život može biti lakši uz nekog ko zna da joj čuva leđa u teškim vremenima. Taj čovek ne mora da ima veliko bogatstvo, ali verovatno ima dom i sigurnu platu, što je prilično privlačno nekome ko tek započinje u životu.

3. Znaju da se odnose prema ženi

Možda je jedna od najprivlačnijih stvari kod starije gospode to što znaju da se prema ženi ponašaju kao prema dami. Ako se vratimo u prošlost, muškarci su imali bolje manire, ponašajući se džentlmenski prema ženi. Momci danas imaju drugačiji moral i vrednosti koji nisu nimalo slični onima koji su rođeni pre 80-ih.

4. Pitanje uma

Ovih dana ljudi već postaju intimni na prvom sastanku. Ali, ako je u pitanju samo fizička privlačnost, veza će brzo propasti. Žene vole bliskost isto kao i muškarci, ali žele nekoga koga zanima njihov um. Takođe, stariji muškarac njoj imponira prikupljenim znanjem i životnim iskustvima. Stariji muškarac uživa u dobrom razgovoru i druženju. Iako su zainteresovani za senzualnu vezu, više im je stalo da pronađu nekoga s kime uživaju da razgovaraju uz dobru kafu.

5. Imaju stila

Šta se dogodilo s danima kada su se muškarci oblačili kao gospoda ili barem kao – muškarci? Retkim ženama je privlačno kad muškarci nose farmerke uže od njihovih. Ili kad u trenerci idu i u prodavnicu i na večeru u restoran. Neki od stilova iz prošlosti trebalo bi da se vrate jer se ne mogu meriti s bilo kojim današnjim trendom.

Razni su razlozi zbog kojih se ljudi zaljubljuju. Ali društvo vole tradicionalni odnose i osuđuje ​​one koji se ne uklapaju u taj kalup. Ako imate dovoljno sreće da u ovom životu pronađete nekoga zbog koga se osećate bolje, daje vam razlog za osmeh i drži vas za ruku u najcrnjim danima, onda ste pronašle blago koje je daleko veće od bilo koje etikete koje vam društvo može dodeliti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com