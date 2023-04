Zbog ogromnih bolova nije mogla da spava: Lekari su sumnjali na jedno, a onda je usledio šok

BriAna Blanton iz Južne Karoline provela je leto 2022. živeći kao i obično, noseći bikinije na jezeru i jašući konje, potpuno nesvesna činjenice da nosi bebu. Ova 18-godišnjakinja nije imala ni najmanju ideju da je trudna sve dok nije počela da se porađa.

BriAna je nastavila da dobija menstruaciju, nije se ugojila niti je osetila simptome trudnoće, čak je imala negativne testove na trudnoću. Ali onda se 8. septembra probudila u bolovima i bila je mokra te je pretpostavila da je doživela nesreću. Međutim, bolovi su postajali sve jači i jači i ona je odlučila da probudi svoju mamu i zajedno su otišle u bolnicu.

Pretpostavljali su da možda boluje od kamena u bubregu, ali istina ih je iznenadila – BriAna je bila 5 cm otvorena i beba je bila na putu. Nikada neću zaboraviti izraz njenog lica kad mi je rekla da misli da imam 8 cm dilatacije, prisetila se.

“Usta su mi pala na pod, nisam mogla ni da zaplačem, bila sam u totalnom šoku. Tada su me odvezli na odeljenje za porođaj, gde su mi potvrdili da zapravo imam 5 cm dilatacije i da je beba na putu. Imala sam epiduralnu, ali porodila sam se pre nego što je počela da deluje, beba je stigla za samo deset minuta nakon epiduralne.“

BriAna je rodila ćerku, Oukli Alin. Mladoj majci u tim trenucima bilo je teško da dođe sebi.

„Nemam pojma kako sam u sebi imala bebu od 3,4 kilograma. Uvek sam bila tako mršava“, rekla je.

„Kad sam se konačno smirila nakon porođaja, mama me je pitala kako ću je nazvati. Provela sam 45 minuta razmišljajući o tome pre nego što sam smislila ime Oukli. Bila sam tako nespremna za dete. Nisam imala ni pelene, ni krevetac, ni odeću. Nisam imala baš ništa.“

Sada kada je početni šok prošao, BriAna se oseća blagoslovljenom što ima Oukli u svom životu – kao i svoje prijatelje i porodicu pune ljubavi. Rekla je: „Trebalo mi je neko vreme da procesuiram i naviknem se na situaciju. Takođe sam bila preplašena da svojim prijateljima kažem za bebu jer nisam znala kako će reagovati“.

