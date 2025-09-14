Zbog ovoga ste do sada pogrešno kuvali kafu! Evo kako se to radi ispravno

Većina nas greši u pripremi kafe, a da toga nismo ni svesni. Evo šta treba da promenite.

Ako ste ikada pomislili da vam kafa kod kuće nikad ne ispadne kao ona iz kafane – niste sami. Ispostavlja se da većina nas pravi iste greške, i to iz navike, neznanja ili brzine. Evo šta zapravo radimo pogrešno i kako da konačno skuvate kafu koja miriše na uspomene i budi telo i dušu.

Greška broj jedan: voda vam je već ključala

Najčešća greška je da sipate već ključalu vodu u džezvu sa kafom. Time se aroma “spali” pre nego što se razvije. Pravilno je da hladnu vodu pomešate sa kafom i šećerom (ako ga koristite), pa sve zajedno stavite na tihoj vatri. Kafa treba da se zagreva postepeno – to je cela magija.

Ne mešajte kad provri – to je zamka

Mnogi u trenutku ključanja promućkaju džezvu. Greška. Kad kafa počne da se penje, samo je sklonite sa ringle. Mešanjem u tom trenutku razbijate penu i kvarite teksturu. Ako volite gustu, punu kafu – pustite je da se digne sama.

Džezva nije ukras – ona menja ukus

Kafa u čeličnoj džezvi ima drugačiji ukus nego u bakarnoj. Ako ste navikli na onu starinsku, punu aromu – investirajte u bakarnu džezvu sa kalajisanom unutrašnjošću. Razlika je kao između instant supe i domaće čorbe.

Voda iz bojlera? Ne, hvala

Kafa voli svežu vodu. Ako sipate vodu iz bojlera ili onu koja stoji u plastičnoj flaši danima – ukus će biti “plastičan”. Koristite hladnu, sveže natočenu vodu iz česme, po mogućstvu filtriranu.

Ne žurite – kafa ima svoj ritam

Prava domaća kafa ne trpi brzinu. Ako je kuvate na jakoj vatri da biste ubrzali proces – dobićete gorak napitak bez duše. Stavite džezvu na najmanju ringlu i pustite da se lagano zagreva. To je ritual, ne zadatak.

Bonus savet: pustite je da “odmori”

Kad sklonite džezvu, nemojte odmah sipati. Sačekajte minut da se talog slegne. Sipajte polako, bez mućkanja. Tako ćete dobiti punu aromu i savršenu teksturu.

Kafa nije samo piće – to je trenutak mira, nostalgije i malog luksuza. Ako je kuvate kako treba, ona vam uzvraća toplinom i snagom. Sledeći put kad posegnete za džezvom, setite se ovih saveta. Možda vam dan počne baš kako treba.

