Zbog ovoga vas bole kolena i leđa: Idealna visina kreveta je bitnija nego što mislite!

Otkrijte da li je idealna visina kreveta uzrok vaših jutarnjih bolova. Jednostavna promena može sačuvati vaša kolena i kičmu

Da li ste znali da vaš jutarnji bol možda ne potiče od starog dušeka, već od njegove pozicije?

Idealna visina kreveta je ključni faktor koji većina zanemaruje, a ona, prema ergonomskim standardima, treba da bude u ravni sa vašim kolenima, što je najčešće između 50 i 60 centimetara od poda. Ova jednostavna promena eliminiše nepotreban pritisak na zglobove u prvim sekundama dana.

Verovatno ste osetili onu neprijatnu težinu u krstima kada pokušavate da ustanete sa previše niskog ležaja. To nije samo osećaj; to je fizika koja radi protiv vašeg tela. Kada je krevet prenizak, vi praktično radite duboki čučanj svakog jutra dok su mišići još uvek hladni. S druge strane, ako morate da „skačete“ sa dušeka, rizikujete mikrotraume pri doskoku.

Kako se meri idealna visina kreveta za Vas?

Nije potreban metar, već jednostavan test koji možete uraditi odmah. Sedite na ivicu svog kreveta. Ako su vaša stopala ravno na podu, a kolena i kukovi u istoj ravni formirajući ugao od 90 stepeni – čestitamo, to je vaša idealna visina kreveta. Ako su vam kolena iznad kukova, ležaj je prenizak i vi nesvesno trošite hrskavicu pri svakom ustajanju.

Mnogi moji klijenti su godinama kupovali skupe anatomske jastuke, ne shvatajući da problem nastaje onog trenutka kada stopala dodirnu parket. Zamislite svoje telo kao polugu; što je ugao povoljniji, to je manje sile potrebno za pokret. Podizanjem ili spuštanjem okvira kreveta, vi zapravo činite uslugu svojoj budućnosti.

Stariji ljudi posebno moraju voditi računa o ovome. Za njih, idealna visina kreveta nije stvar luksuza, već samostalnosti. Mogućnost da ustanu bez tuđe pomoći i bez bola direktno utiče na kvalitet života. Čak i ako ste mladi, preventiva je ključna. Zašto biste čekali da vas leđa opomenu?

Rešenje ne mora biti skupo. Ponekad je dovoljno samo dodati naddušek (topper) od nekoliko centimetara ili zameniti nogare na postojećem okviru. Vizuelizujte svoja jutra bez onog prvog probadanja u kolenima. To je osećaj lakoće koji zaslužujete.

Prilagodite svoju spavaću sobu svom telu, a ne obrnuto. Kada se postigne idealna visina kreveta, vaša soba prestaje da bude poligon za trening i postaje ono što treba da bude – oaza odmora.

