Želite da sanjate isključivo lepe snove? Primenite ovu tehniku i samo se prepustite!

Možda tada niste bile svesni svoje sposobnosti da pozitivno i lepo uvučete u san, li vam je sad delimično jasno da je to moguće.

Lepe snove svi žemilo…..Sada postoje tehnike koje omogućavaju da tokom spavanja sanjamo samo pozitivne, željene stvari i osobe

Sigurno ste bar nekoliko u životu sanjali predivan, lep san koji ste želeli da ponovite. Ako ste o njemu, dugo dugo razmišljali i ako su vam slike tog sna stalno bile u glavi, sigurno je da vam se on ponovio. Ili da ste avanturu u nekom trenutku nastavili.

Kako izgleda tehnika?

Predstavljamo vam 5 koraka koji će vam pomoći da sanjate željeni san:

1. Potpuno opustite telo. Fokusirajte se na pozitivne emocije. Treba da budete potpuno opušteni, a u tome vam može pomoći prijatna kupka ili lagana muzika pred spavanje.

2. Čim legnete zažmurite i vizualizujte željenu osobu ili događaj koji želite da sanjate. Neka vam samo slike budu u glavi, kako bi se mozak oslobodio bespotrebnih informacija.

3. Precizno zamislite željeni san, fokusirajte se na detalje. Na primer, ako želite da sanjate neku osobu, razmišljate detaljno.Zamislite kako je osoba obučena, razmišljajte o njenoj frizuri, kakvi su joj prsti, kako hoda…. Ako treba da rešite neki važan problem, koncentrišite se na njegov glavni deo i fokusirajte se na njegovo rešenje.

4. Izaberite jednu ključnu stvar koju želite da osetite i vidite u snu. Kada je izaberete, pokušajte ponovo da opustite telo i da zaboravite na detalje. Sada oterajte sve nepotrebne slike i koncentrišite se isključivo na jednu bitnu sliku i na emocije koje u vama ona izaziva.

5. Da zapamtite san. Često se dogodi da zaboravite san kada se probudite. Pre nego što zaspite pored kreveta stavite papir i olovku i odmah nakon buđenja zapišite ceo san.

Budite uporni

Usvojite ovu tehnike i nakon nekog perioda ćete postati vodič svojih snova. Ako primetite da vas snovi uznemiravaju, velika je verovatnoća da ste pod stresom. Analizirajte zapisano, a ako i dalje nemate rešenje, napravite pauzu sa ovom tehnikom, pa ponovite kroz nekoliko meseci. Jer, ona garantuje samo lepe snove.

