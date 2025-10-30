Želite da vaš parfem miriše ceo dan? Evo gde da ga nanesete na telo

Parfem je sastavni deo svake beauty rutine — može osvežiti vaš izgled i ostaviti utisak. Ali da li ste ikada razmišljali gde ga naneti na telo da miris ostane postojan satima? Stručnjaci otkrivaju savete kako da parfem traje maksimalno dugo.

Zašto mesto nanošenja utiče na trajnost mirisa

Parfem najbolje “drže” pulsne tačke — mesta gde je koža tanja i topla, zbog čega mirisne note bolje isparavaju i šire se. Idealne zone su unutrašnja strana zapešća i pregibi laktova. Ostala efikasna mesta uključuju vrat (posebno donju stranu i iza ušiju) i područje iza kolena, naročito ako nosite haljine ili duge kapute.

Koliko parfema je optimalno?

Dovoljni su jedan do dva fina prskanja sa udaljenosti od 10–20 cm. Preterivanje može učiniti miris preagresivnim za okolinu i izazvati nelagodnost — a manje je često bolje.

Šta izbegavati — i zašto

Raniji običaji uključivali su trljanje zapešća posle prskanja — danas se to ne preporučuje jer time uništavate molekule mirisa i ubrzavate njihovo isparavanje.

Nanošenje parfema po celom telu ili direktno u kosu — nekada često savetovano — sada se izbegava zbog rizika od iritacije kože ili oštećenja dlake.

Još jedan zastareli trik bio je prskanje parfema na odeću. To može oštetiti tkanine i ne daje istu kvalitetu mirisa kao nanošenje na kožu.

Kako povećati trajnost mirisa hidratacijom

Pre nego što nanesete parfem, hidrirajte kožu neutralnom ili nežnom kremom (ili kremom koja odgovara mirisu).

Hidratacija pomaže parfemu da “prikvači” mirisne note — suva koža brzo upija parfem i gubi njegove karakteristike.

Ključni saveti za dugotrajnost parfema:

Nanosite parfem u umerenim količinama.

Fokusirajte se na pulsne tačke: zapešća, pregibe laktova, vrat, iza ušiju, iza kolena.

Nemojte trljati kožu nakon prskanja.

Izbegavajte nanošenje na odeću i kosu ako nije bezbedno za materijal ili nema potvrđenu stabilnost.Pripremite kožu

hidrantnom kremom pre nanošenja parfema.

Ovi koraci pomoći će da parfem ostane ugodan, sofisticiran i postojan — baš kao što ste želeli.

