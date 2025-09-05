Želite da znate da li ste dobar roditelj? Postavite svom detetu ovo jednostavno pitanje da biste saznali

Roditeljstvo može biti težak posao i bez obzira koliko se trudite, često se pitate da li to radite kako treba. Ali šta ako postavljanje jednog jednostavnog pitanja može pružiti odgovor? Alen de Boton, filozof i autor knjige „Arhitektura sreće“, sugeriše da postoji ključno pitanje koje svaki roditelj treba da postavi svom detetu kako bi procenio da li je dobar roditelj.

U nedavnoj epizodi podkasta 20VC sa voditeljem Harijem Stebingsom, de Boton je podelio da pitanje vašem detetu da li želi da bude slavno može otkriti da li ste odgajili samopouzdano dete. (Takođe pročitajte: Želite da budete bolji prijatelj? Nauka kaže da ovih 7 navika mogu ojačati svaku vezu)

Značaj unutrašnje validacije u roditeljstvu

„Znak dobrog roditeljstva je da vaše dete nema nikakvu želju da bude slavno“, otkrio je de Boton Stebingsu. Objasnio je da deca koja ne žude za slavom poseduju dovoljno unutrašnje validacije, što znači da ne osećaju potrebu za spoljašnjim priznanjem. „Oni ne traže da ih poznaju stranci“, dodao je. „Mogu biti zadovoljni da ih poznaje mali krug ljudi sa kojima se zaista povezuju.“

Deca koja traže javno priznanje oslanjaju se na jednosmerni sistem emitovanja, a ne na obostrani, dvosmerni odnos. De Boton objašnjava da oni koji žude za slavom često se nadaju da će steći poštovanje i ljubav kroz svoju popularnost. Međutim, stvarnost je često drugačija, jer se poznate osobe umesto toga mogu suočiti sa osećanjima zavisti, nesigurnosti i negativnih reakcija.

Kako je internet reagovao

Mnogi ljudi su smatrali da je De Botonova perspektiva otvorila oči, a neki su priznali da je pogodila njihovo ponašanje. „To mnogo toga objašnjava“, rekla je jedna osoba. „Sada sve ima smisla.“ Druga osoba je primetila: „Brat je upravo prozvao moju mamu“, dok je neko drugi dodao: „Prokletstvo, upravo nas je sve izmamio.“ Jedan gledalac je napisao: „O, čoveče. Oduvek sam želeo da budem zvezda. Objašnjava sve.“

S druge strane, mnogi su se složili sa idejom da ne traže spoljnu potvrdu koju slava donosi. „Celog života sam kritikovan i radije ne bih dozvolio da mi ceo svet to radi“, prokomentarisala je jedna osoba. „Samo želim da budem bogat i nepoznat“, rekla je druga.

